Уилкокс склоняется к приглашению Хау в "Юнайтед"

Майкл Кэррик и Эдди Хау Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс склоняется к приглашению бывшего главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау в случае расставания с Майклом Кэрриком.

Кэррик оказался на волоске от увольнения после того, как "Юнайтед" безвольно проиграл "Комо" со счетом 4:1 в Лиге Чемпионов.

"Красные дьяволы" не знают побед уже семь матчей кряду во всех соревнованиях, со старта сезона сумев обыграть лишь скромные "Сабах" и "Ипсвич".

Существуют большие сомнения, сумеет ли Кэррик продержаться до ближайшего международного перерыва, до наступления которого "Юнайтед" предстоит сыграть против "Борнмута", "Челси", "Ромы" и "Астон Виллы".

Учитывая калибр предстоящих соперников, каждый следующий матч рискует стать последним для Кэррика, поэтому "Юнайтед" может потребоваться немедленная замена Кэррику.

На эту роль идеально подходит Хау, который обладает большим опытом работы в Премьер-Лиге и в данный момент находится без клуба, попрощавшись с "Ньюкаслом" минувшим летом.

В шорт-листе "Юнайтед" значатся и другие кандидаты, включая Юлиана Нагельсманна, но talkSPORT утверждает, что Уилкокс отдает предпочтение именно Хау.

Уилкокс имеет больший вес в глазах владельцев "Юнайтед", нежели директор по комплектации состава Кристофер Вивель, выступающий за приглашение Нагельсманна, вместе с которым ему довелось поработать в "РБ Лейпциг".

Со стороны "Юнайтед" также существует интерес к Унаи Эмери из "Астон Виллы" и Фабиану Хюрцелеру из "Брайтона", но переманить того или другого стоило бы огромных денег.

А вот насчет Антонио Конте "Юнайтед" испытывает большие сомнения ввиду вспыльчивого характера бывшего наставника "Челси" и "Тоттенхэма".





Метки Манчестер Юнайтед, тренеры, Уилкокс, Хау

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2026 06:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 23.10.2026 07:04 # largo-winch
    Со стороны "Юнайтед" также существует интерес к Унаи Эмери из "Астон Виллы" и Фабиану Хюрцелеру из "Брайтона", но переманить того или другого стоило бы огромных денег.


    Источник: https://fapl.ru/posts/125213/?c=1

    Смешно, если вспомнить сколько МЮ потратил на компенсациях при приглашении и при расторжении)))00

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  2. chop 23.10.2026 06:42 # chop
    Бля как бы ни звучало грустно но доверие к Майки теряется. Нужны новые мысли и идеи. Я бы дал 3 матча на исправление ситуации.

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  3. quavo 23.10.2026 06:42 # quavo
    Твари рэтклифовские, это враги мю. Им нужен послушный тренеришка, а не былое величие мю.
    Верните глейзеров и вудворта!

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