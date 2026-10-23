"Борнмут" разгромил "Милан", "Пэлас" сыграл вничью с "Бешикташем"

"Борнмут" и "Кристал Пэлас" провели свои очередные матчи на общем этапе Лиги Европы, разгромив итальянский "Милан" и сыграв вничью с турецким "Бешикташем", соответственно.

"Борнмуту" удалось открыть счет против "Милана" уже на восьмой минуте, когда Джастин Клюйверт реализовал пенальти за попадание мяча в руку — 1:0.



В дальнейшем "вишенки" полностью переигрывали своего соперника, и на 32-й минуте Маркус Тавернье развил преимущество своей команды, уверенно исполнив пенальти — 2:0. Перед этим голкипер "россонери" Майк Меньян получил красную карточку за грубый фол на Тайлере Адамсе.



Во втором тайме "Борнмут" уже играл по счету, но еще один гол все же забил. Отличился в концовке Амин Адли, классно исполнив штрафной удар — 3:0.



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"Пэлас" начал свой выездной матч против "Бешикташа" с быстрого гола Жан-Филиппа Матета, однако из-за офсайда взятие ворот не было засчитано.



"Бешикташ" дождался своего момента перед самым перерывом, когда Уилфрид Ндиди обработал мяч после заброса со своей половины поля, ворвался в штрафную и поразил ворота — 1:0.



С началом второго тайма "орлы" вдруг встрепенулись и благодаря голам Йереми Пино и Матета вышли вперед — 1:2.



Однако на 73-й минуте Джуниор Олайтан своим дальним ударом лишил команду Пьера Сажа победы — 2:2.



"Борнмут" (Англия) — "Милан" (Италия) — 3:0 (0:0)



Голы: Клюйверт 8 (пен), Тавернье 32 (пен), Адли 84.



"Борнмут": Ди Грегорио, Хилл, Силва, Диаките, Трюффер, Кристи, Адамс (Кук 61), Тавернье (Райан 62), Клюйверт (Тот 62, Адли 77), Доак, Эванилсон (Родригес 66).



Удаление: Меньян 32.



"Бешикташ" (Турция) — "Кристал Пэлас" (Англия) — 2:2 (1:0)



Голы: Ндиди 45, Олайтан 73 — Пино 51, Матета 55.



"Кристал Пэлас": Бенитес, Ричардс, Дисаси, Канво, Халаили, Камада, Уортон, Митчелл, Пино (Осорио 72), Матета (Ларсен 61, Нкетиа 85).



Удаление: Акдаг 77.