Дом Бруну Фернандеша ограбили во время матча с "Комо"

Дом Бруну Фернандеша подвергся ограблению, пока капитан "Манчестер Юнайтед" играл против итальянского "Комо" в Лиге Чемпионов.

В среду Фернандеш не смог предотвратить разгромное поражение "Юнайтед" в гостях у "Комо" со счетом 4:1. Бруну был заменен в середине второго тайма, после матча на публику раскритиковав тактику своего главного тренера Майкла Кэррика.



Пока Фернандеш находился в Италии, в его дом в Чешире стоимостью 4 миллиона фунтов наведались грабители, забрав с собой ювелирные украшения и прочие дорогостоящие вещи.



В момент преступления супруга Фернандеша и двое их малолетних детей находились вне дома, а тревогу поднял сосед 32-летнего полузащитника сборной Португалии.



Сосед Фернандеша вызвал полицию после того, как увидел во дворе у Бруну трех мужчин в масках, которые скрылись с награбленным в ближайшем лесу.



Полиция прибыла на место происшествия через 10 минут, но по горячим следам никого задержать не смогла, сообщает The Sun.