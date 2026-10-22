Дом Бруну Фернандеша ограбили во время матча с "Комо"

Бруну Фернандеш Дом Бруну Фернандеша подвергся ограблению, пока капитан "Манчестер Юнайтед" играл против итальянского "Комо" в Лиге Чемпионов.

В среду Фернандеш не смог предотвратить разгромное поражение "Юнайтед" в гостях у "Комо" со счетом 4:1. Бруну был заменен в середине второго тайма, после матча на публику раскритиковав тактику своего главного тренера Майкла Кэррика.

Пока Фернандеш находился в Италии, в его дом в Чешире стоимостью 4 миллиона фунтов наведались грабители, забрав с собой ювелирные украшения и прочие дорогостоящие вещи.

В момент преступления супруга Фернандеша и двое их малолетних детей находились вне дома, а тревогу поднял сосед 32-летнего полузащитника сборной Португалии.

Сосед Фернандеша вызвал полицию после того, как увидел во дворе у Бруну трех мужчин в масках, которые скрылись с награбленным в ближайшем лесу.

Полиция прибыла на место происшествия через 10 минут, но по горячим следам никого задержать не смогла, сообщает The Sun.





Метки Манчестер Юнайтед, происшествия, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2026 23:00

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  1. hunter022 22.10.2026 23:19 # hunter022
    Эти трое наверное Скоулз,Кин и Гигзи..

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  2. psihofan 22.10.2026 23:11 # psihofan
    ребята кал калыча действовали на опережение

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