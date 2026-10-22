"Сандерленд" не удержал победу против "Леха" в Лиге Европы

"Сандерленд" не смог удержать победу в выездном матче Лиги Европы против польского "Леха" — 1:1.

"Сандерленду" удалось открыть счет уже на второй минуте, когда Нильсон Ангуло совершил перехват в чужой штрафной, а затем выложил мяч на голову Тимуру Тутерову — 0:1.



И хотя в дальнейшем "черные коты" играли с некоторым преимуществом, на 70-й минуте счет стал равным. Лео Бенгтссон подкараулил удачный отскок в штрафной после розыгрыша углового и пробил в ближний угол ворот — 1:1.



В концовке гости были явно ближе к победе, но счет уже не изменился. Далее команду Режиса Ле Бри ждет в Лиге Европы домашний матч против "Динамо" из Загреба.



"Лех" (Польша) — "Сандерленд" (Англия) — 1:1 (0:1)



Голы: Бенгтссон 70 — Тутеров 2.



"Сандерленд": Руфс, Мукиеле (Хьюм 63), Дансо, О'Нин, Метаили, Джака (Садики 63), Ахока, Ангуло (Ригг 63), Диарра (Ле Фе 63), Фофана, Тутеров (Мандава 85).