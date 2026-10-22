"Сандерленд" не удержал победу против "Леха" в Лиге Европы

Тимур Тутеров "Сандерленд" не смог удержать победу в выездном матче Лиги Европы против польского "Леха" — 1:1.

"Сандерленду" удалось открыть счет уже на второй минуте, когда Нильсон Ангуло совершил перехват в чужой штрафной, а затем выложил мяч на голову Тимуру Тутерову — 0:1.

И хотя в дальнейшем "черные коты" играли с некоторым преимуществом, на 70-й минуте счет стал равным. Лео Бенгтссон подкараулил удачный отскок в штрафной после розыгрыша углового и пробил в ближний угол ворот — 1:1.

В концовке гости были явно ближе к победе, но счет уже не изменился. Далее команду Режиса Ле Бри ждет в Лиге Европы домашний матч против "Динамо" из Загреба.

"Лех" (Польша) — "Сандерленд" (Англия) — 1:1 (0:1)

Голы: Бенгтссон 70 — Тутеров 2.

"Сандерленд": Руфс, Мукиеле (Хьюм 63), Дансо, О'Нин, Метаили, Джака (Садики 63), Ахока, Ангуло (Ригг 63), Диарра (Ле Фе 63), Фофана, Тутеров (Мандава 85).





Метки Лех, Лига Европы, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2026 22:00

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