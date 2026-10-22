"Брайтон" и "Яблонец" сыграли без голов в Лиге Конференций

"Брайтон" завершил без голов выездной матч общего этапа Лиги Конференций против чешского "Яблонеца".

Несмотря на подавляющее преимущество "Брайтона" по владению мячом, "Яблонец" практически не уступил сопернику по опасным моментам, особенно во втором тайме, поэтому ничья 0:0 стала не самым плохим результатом для команды Фабиана Хюрцелера.



Таким образом, "Брайтон" имеет четыре очка после двух матчей в Лиге Конференций, где в следующем туре "чайки" сыграют на выезде против "Хетафе".



"Яблонец" (Чехия) — "Брайтон" (Англия) — 0:0 (0:0)



"Брайтон": Вербрюгген, Коштинья, Боскальи (Вушкович 68), Свобода, Аджам (Кадиоглу 86), Ялькуйе, Хиншелвуд (Дэвид 68), Гросс (Андрес 68), Осман, Рюттер, О'Райли (Аяри 68).