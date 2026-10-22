Вушкович не знает, почему "Тоттенхэм" в него не поверил

Защитник "Брайтона" Лука Вушкович признался, что до сих пор не знает, почему "Тоттенхэм" не дал ему шанса.

Так и не сыграв ни одного официального матча за "Тоттенхэм", минувшим летом Вушкович был продан "шпорами" в "Брайтон" за 50 миллионов фунтов.



Сейчас Вушкович помогает "Брайтону" занимать третье место в Премьер-Лиге после семи туров. 19-летний хорват доволен своим выбором, но по-прежнему испытывает недоумение из-за решения "Тоттенхэма".



"Я бы не стал смотреть на это так. "Тоттенхэм" действительно мне помог, когда я был подростком. На протяжении двух лет и моих аренд они мне очень помогали. Я по-настоящему благодарен им. Сейчас я в "Брайтоне" и чувствую себя здесь отлично. Это невероятный клуб, который верит в меня".



"В итоге я не знаю, почему "Тоттенхэм" не захотел меня. Но "Брайтон" поверил в меня. Я знал, что они хотели меня еще несколько лет назад. Я очень доволен своим выбором. Это удивительный клуб с молодыми талантами", — сообщил Вушкович The Argus.