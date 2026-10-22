"Юнайтед" не накажет Бруну Фернандеша

Полузащитник Бруну Фернандеш не будет лишен капитанской повязки или наказан как-либо по-другому после своей критики насчет тактики главного тренера Майкла Кэррика на матч Лиги Чемпионов против итальянского "Комо".

На прошлой неделе "Юнайтед" наложил денежный штраф на защитника Лисандро Мартинеса, который раскритиковал руководство клуба за недостаточные инвестиции в состав.



Мартинес был вызван на беседу с Кэрриком и руководителями "Юнайтед", а также принес публичные извинения за свой поступок.



Накануне история почти повторилась. После поражения со счетом 4:1 в Италии Фернандеш позволил себе резкие высказывания насчет тактики Кэррика, на что Майкл ответил не менее резко: "Тактика не имеет значения, если ты не бежишь назад".



Как стало известно Sky Sports, внутри"Юнайтед" есть чувство разочарования от поступка Фернандеша, однако клуб относится с пониманием к эмоциям своего многолетнего лидера.



Поэтому "Юнайтед" не собирается применять каких-либо дисциплинарных мер к Фернандешу. Ни лишение капитанской повязки, ни штраф 32-летнему португальцу не грозят.