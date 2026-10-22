Кэррик останется в "Юнайтед" на матч с "Борнмутом"

Майкл Кэррик останется на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в ближайшее воскресенье.

Будущее Кэррика оказалось под большим вопросом после того, как накануне "Юнайтед" потерпел поражение 4:1 от "Комо" и продлил свою серию без побед до семи матчей кряду с учетом всех соревнований.



Однако BBC стало известно, что Кэррик продолжает работу в обычном режиме. Руководство "Юнайтед" не сообщало Майклу о каких-либо изменениях или ультиматумах.



Вместе с тем боссы "Юнайтед" испытывают беспокойство насчет результатов и уже начали процесс рассмотрения возможных вариантов на замену Кэррику, включая Эдди Хау, Антонио Конте и Юлиана Нагельсманна.



"Нам нужно упорно потрудиться над преодолением этого. Травмы не помогают, но не являются оправданием. У нас подбор игроков уровня Лиги Чемпионов, и мы должны играть в соответствии с этим уровнем", — цитирует свой источник из "Юнайтед" BBC.