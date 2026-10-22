Мареска: "Фоден, Шерки и Холанд могут играть вместе"

Рулевой "Манчестер Сити" Энцо Мареска считает, что Фил Фоден, Райан Шерки и Эрлинг Холанд могут играть вместе.

В этом сезоне "Сити" забил 33 гола — в среднем почти по три за матч. Из них 22 приходятся на Фодена, Шерки и Холанда, однако вместе они выходили в стартовом составе лишь трижды.



Во многом на это повлияла красная карточка Фодена в дерби против "Манчестер Юнайтед", однако Фил забил четыре гола в двух последних матчах и сделал серьезную заявку на место в стартовом составе "Сити".



"Да, это немного зависит от плана на матч. Думаю, они могут играть вместе".



"Конечно, забивать голы — это приятное ощущение. Это также означает, что вы создали много моментов, потому что в большинстве матчей, где мы забили четыре или пять голов, моментов мы создали еще больше".



"Это означает, что мы много создаем впереди, и теперь задача в том, чтобы попытаться сократить количество моментов у своих ворот или количество пропускаемых нами голов, найдя правильный баланс", — цитирует Мареску Sky Sports.