Каррагер назвал "позором" поведение Фернандеша после матча с "Комо"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал "позором" поведение капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша после матча Лиги Чемпионов против итальянского "Комо".

Накануне "Юнайтед" был разгромлен в гостях у "Комо" со счетом 4:1, а после матча Фернандеш раскритиковал тактику своего главного тренера Майкла Кэррика.



По мнению Каррагера, Фернандеш перешел границу дозволенного, и этот поступок лишь отражает ситуацию внутри "Юнайтед", где, по словам Джейми, "все прогнило".



"Мы говорили, что Лисандро Мартинес вышел из под контроля, раскритиковав руководство".



"А когда это делает Бруну Фернандеш, то это позор. В прошлом году он стал Игроком Года. Это случилось благодаря приходу Майкла Кэррика на должность главного тренера. Он бы не получил эту награду без Кэррика. Это Кэррик вернул его на правильную позицию".



"Его настрой и его высказывания — это совершенно неправильно. Он отреагировал таким образом, потому что его заменили, и он почувствовал, что тренер его унизил".



"А эти его разговоры о прессинге, будь то персональный прессинг или зональный... Мы годами знаем, что "Манчестер Юнайтед" не может прессинговать из-за Бруну Фернандеша".



"Он носится по всему полю словно ребенок по школьному двору ра радость болельщикам. Все они думают, что он упорно трудится, но это не так. Он убивает остальную команду, делая это".



"Наблюдая за Бруну каждую неделю, ты видишь, что он постоянно машет руками. Это позор, что он раскритиковал тренера, при котором он так играл в прошлом сезоне. Это ужасный настрой, и капитан "Манчестер Юнайтед" не должен быть таким".



"Сеск Фабрегас (тренер "Комо") — один из лучших молодых тренеров, но "Манчестер Юнайтед" прогнил сверху и донизу. Так не может продолжаться".



"Я рад, что Майкл Кэррик и высказался насчет Бруну Фернандеша. Он сказал, что они не бегают. Я рад, что он заменил Бруну, и рад, что он дал ему отпор", — сообщил Каррагер CBS Sports.