Хюрцелер не заинтересован в работе с "Юнайтед"

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер не заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед", даже если ему поступит соответствующее предложение.

Поражение 4:1 от "Комо" накануне продлило серию "Юнайтед" без побед до семи матчей кряду, поэтому нынешний наставник "красных дьяволов" Майкл Кэррик находится под серьезным давлением.



Ранее Хюрцелер назывался одним из фаворитов на замену Кэррику, а спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс считается большим поклонником немецкого специалиста.



Однако talkSPORT утверждает, что работа в "Юнайтед" не представляет интереса для Хюрцелера. Фабиан только в мае заключил с "Брайтоном" новый контракт, который не предусматривает опции выкупа.



Дела "Брайтона" в этом сезоне идут прекрасно, и Хюрцелер имеет реальные шансы вывести "чаек" в Лигу Чемпионов.



The Telegraph добавляет, что "Юнайтед" пришлось бы заплатить рекордную компенсацию за тренера ради приглашения Хюрцелера — свыше 21.7 млн. фунтов, которые "РБ Лейпциг" получил от "Баварии" за Юлиана Нагельсманна.