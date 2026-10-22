Нагельсманн будет ведущим кандидатом МЮ на замену Кэррику

Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн будет ведущим кандидатом на замену Майклу Кэррику, если "Манчестер Юнайтед" решит попрощаться со своим нынешним наставником.

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 4:1 в гостях у "Комо", показав футбол удручающего содержания. А Кэррик был подвергнут критике даже со стороны своего капитана Бруну Фернандеша.

Таким образом, "Юнайтед" выиграл лишь два из своих 11 матчей в этом сезоне, включая ни одного из семи последних, и боссы клуба с "Олд Траффорд" начали всерьез задумываться о вариантах на замену Кэррику.

По информации The Telegraph, именно Нагельсманн является фаворитом на замену Кэррику, причем 39-летний немец открыт к работе с "Юнайтед".

Нагельсманн находится без работы после разочаровывающего выступления со сборной Германии на Чемпионате Мира минувшим летом, а в прошлом Юлиана сватали в "Челси" и "Тоттенхэм".





Метки Манчестер Юнайтед, Нагельсманн, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2026 15:00

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  1. quavo 22.10.2026 15:10 # quavo
    Смысла болеть за эту зуйню я не вижу, только нервничать. Пошел нахуй этот манчестер юнайтед, клуб пидарасов конченных

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