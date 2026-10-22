Нагельсманн будет ведущим кандидатом МЮ на замену Кэррику

Юлиан Нагельсманн будет ведущим кандидатом на замену Майклу Кэррику, если "Манчестер Юнайтед" решит попрощаться со своим нынешним наставником.

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 4:1 в гостях у "Комо", показав футбол удручающего содержания. А Кэррик был подвергнут критике даже со стороны своего капитана Бруну Фернандеша.



Таким образом, "Юнайтед" выиграл лишь два из своих 11 матчей в этом сезоне, включая ни одного из семи последних, и боссы клуба с "Олд Траффорд" начали всерьез задумываться о вариантах на замену Кэррику.



По информации The Telegraph, именно Нагельсманн является фаворитом на замену Кэррику, причем 39-летний немец открыт к работе с "Юнайтед".



Нагельсманн находится без работы после разочаровывающего выступления со сборной Германии на Чемпионате Мира минувшим летом, а в прошлом Юлиана сватали в "Челси" и "Тоттенхэм".