Три клуба Премьер-Лиги проявляют серьезный интерес к Уэсли

"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл" проявляют интерес к крайнему защитнику итальянской "Ромы" Уэсли.

Уэсли выступает за "Рому" после своего переход из "Фламенго" за 25 миллионов евро (21 млн. фунтов) плюс бонусы летом 2025.



За год с лишним в Европе Уэсли заслужил репутацию одного из лучших вингбеков Серии А и теперь оценивается примерно в 50 млн. фунтов.



По информации TEAMtalk, круг претендентов на 23-летнего бразильца не ограничивается "Юнайтед", "Арсеналом" и "Ньюкаслом", но именно эти три клуба Премьер-Лиги проявляют наиболее серьезный интерес.



Заинтересованные в Уэсли клубы находятся под впечатлением от атлетизма и техники бразильца, а также от его способности сыграть на обоих флангах.