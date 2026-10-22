Тухель может лишиться своего верного помощника
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель может лишиться своего ассистента Энтони Барри, который хочет попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.
Барри ассистирует Тухелю с 2021 года, когда Томас возглавил "Челси". Затем Энтони последовал за немецким тренером в "Баварию", а в 2025 стал его правой рукой в сборной Англии.
Как и Тухель, Барри продлил свой контракт с FA до Евро-2028, включительно, и Энтони вполне доволен своей текущей ролью.
Вместе с тем 40-летний Барри имеет амбиции насчет самостоятельной тренерской карьеры и работы в Премьер-Лиге.
Как сообщает The Sun, Барри сделал себя доступным к предложениям клубов Премьер-Лиги, на что уже в ближайшее время могут обратить внимание "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Борнмут", чьи нынешние наставники находятся под давлением.
22.10.2026 12:00
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