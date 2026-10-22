"Юнайтед" задумывается о приглашении Нагельсманна

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении Юлиана Нагельсманна на замену своему главному тренеру Майклу Кэррику.

Поражение 4:1 от "Комо" накануне продлило серию "Манчестер Юнайтед" без побед до семи матчей кряду с учетом всех соревнований, из-за чего Кэррик находится под огромным давлением.



Среди кандидатов на замену Кэррику ранее назывались Антонио Конте и Фабиан Хюрцелер, однако talkSPORT стало известно, что среди боссов "Юнайтед" есть почитатели таланта Нагельсманна.



"Юнайтед" задумывался о приглашении Нагельсманна еще перед тем, как подписать постоянный контракт с Кэрриком в мае, однако Майкл крайне уверенно завершил прошлый сезон, а Юлиан в тот момент готовил сборную Германии к Чемпионату Мира.



Среди прочих кандидатов, которых может рассмотреть "Юнайтед", называются Эдди Хау и Симоне Индзаги, а вот Маурисио Почеттино и Киран Маккенна выглядят аутсайдерами.