Семь вещей, что мы узнали в 7-м туре

"Тоттенхэм" добыл свою первую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, "Ливерпуль" сумел проявить характер, а "Эвертон", закономерно проиграв "Челси", может пожаловаться на несправедливое отношение арбитров. Обо всем этом и не только — в традиционных итогах очередного тура.





Балеба привносит новую энергию в "Юнайтед"



После поражения от мадридского "Атлетико" в прошлый вторник спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс мог хотя бы немного спокойнее наблюдать за тем, как подопечные Майкла Кэррика вырвали ничью на стадионе "Элланд Роуд".



В своих комментариях после матча в Мадриде Лисандро Мартинес, помимо прочего, посетовал на недостаточную глубину состава "Юнайтед", однако летом Уилкоксу все же удалось усилить одну из линий — полузащиту. Карлос Балеба, приобретенный у "Брайтона за 70 миллионов фунтов, впервые вышел в стартовом составе вместе с Андреем Сантосом, который обошелся клубу в 50 миллионов фунтов (трансфер из "Челси"). Оба новичка достойно проявили себя в противостоянии с напористой полузащитой "Лидса".



"Они оба — молодые игроки, которые еще адаптируются к жизни в этом клубе, и, на мой взгляд, сегодня они оба были великолепны", — отметил Кэррик. — "Это огромный плюс для нас". Что касается Мартинеса, то его заменили в перерыве из-за мышечного дискомфорта в области бедра.



Набравший форму Калверт-Левин "наводит суету"



Благодаря своей физической мощи Доминик Калверт-Левин сумел переиграть Бриана Мбемо в штрафной площади "Манчестер Юнайтед" во время розыгрыша углового. Этот гол стал для него пятым в 10 матчах за "Лидс" — весьма достойный показатель.



"Я просто старался "навести суету", — признался девятый номер "Лидса". — "Я создаю трудности для защитников. Я просчитал траекторию полета мяча и среагировал быстрее всех. Я чувствую себя здесь очень комфортно. Ощущаю поддержку со стороны клуба и болельщиков, и это потрясающее чувство — выходить на поле, особенно на "Элланд Роуд".



Среди претендентов на роль дублера Харри Кейна в качестве центрального нападающего сборной Англии Калверт-Левин, пожалуй, является главным кандидатом — при условии, что его не будут преследовать травмы, которые становились серьезной проблемой на протяжении всей его карьеры.



Вирц становится все более опытным в роли создателя моментов в "Ливерпуле"



Флориан Вирц создал девять моментов во время "камбэка" "Ливерпуля" против "Брентфорда". Эффективность немца возросла, когда "пчелы" остались вдесятером, но это все равно был один из лучших матчей Вирца в футболке "Ливерпуля".



Во втором тайме немецкий плеймейкер взял на себя ответственность. Андони Ираола был доволен и, возможно, видит растущую связь между Вирцем и Виктором Муньосом. Обе голевые передачи Вирца в Премьер-Лиге в этом сезоне были адресованы Муньосу, приобретенному летом за 34.5 млн. фунтов у "Осасуны". Виктор держится у боковой линии и растягивает игру благодаря скорости и прямолинейности.



Ираола играет в позитивный, вертикальный футбол. Вирц может быть более опасен, если его пасы будут попадать в руки быстрых вингеров вроде Муньоса и Брадли Барколя.



Аюб Буадди продемонстрировал не по годам уверенную игру



Аюб Буадди впервые вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" в матче Премьер-Лиги против "Ипсвича", который завершился победой, однако со стороны могло показаться, что на поле — опытный ветеран.



Юный футболист проявил не по годам зрелую игру на позиции опорного полузащитника: он мастерски задавал темп, действовал просто и надежно при владении мячом, а также своевременно распознавал и нейтрализовывал угрозы. Марокканец, приобретенный летом у "Лилля" за 85 миллионов фунтов, призван усилить обновленный состав команды Энцо Марески. В борьбе за место в основе ему приходится конкурировать с Энцо Фернандесом и Эллиотом Андерсоном — и он ни в чем им не уступает.



"Неплохо, правда?" — пошутил Мареска, комментируя выступление Буадди. — "Тренер всегда старается найти игровое время и место для сильных футболистов. Аюб — очень хороший игрок. Он еще совсем молод, приехал из Франции, поэтому наша задача — помогать ему, а не подвергать давлению в каждом матче. Думаю, он отлично справляется".



Арбелоа не видит предела для роста Джоша Кинга



Если бы вы оказались в субботу на стадионе "Крейвен Коттедж" и не знали, каких именно трех игроков Альваро Арбелоа привел с собой из системы мадридского "Реала", вы, наверное, решили бы, что один из них — Джош Кинг.



В текущем сезоне 19-летний футболист выходил в стартовом составе во всех матчах Премьер-Лиги, заняв позицию "десятки" — место, на которое также претендует Эмиль Смит-Роу — и уже взял на себя роль главного созидателя в команде. Кинг находится в академии "Фулхэма" с девятилетнего возраста, а в прошлом сезоне, при Марку Силве, стал полноценным игроком основного состава.



Арбелоа отмечает, что хочет помочь юному таланту выйти на новый уровень и продолжить прогрессировать. "Он — первоклассный талант", — сказал Арбелоа после яркого выступления Кинга в матче против "Халла", который помог "Фулхэму" одержать первую победу в чемпионате. — "Для него нет предела. У него есть талант, менталитет, характер — есть все, чтобы стать игроком самого высокого уровня".



Мойес недоволен тем, что Роджерс избежал красной карточки



Дэвид Мойес заявил, что "Челси" сопутствовала удача в эпизодах с двумя голами, которые привели к первому поражению "Эвертона" в сезоне. Впрочем, если судить по игре команд во втором тайме, победа лондонцев была вполне заслуженной. "Эвертон" никак не отреагировал на гол Педру Нету, открывшего счет, а одной из причин этого стало решение Мойеса выпустить на поле Кристиана Нергора — судя по всему, не готового к игре, — а не Хейдена Хакни.



При этом "Эвертон" может сетовать на то, что Морган Роджерс избежал второй желтой карточки на 44-й минуте, когда в прыжке врезался в Джеймса Гарнера. Ранее в матче рефери Пол Тирни показал желтую карточку Харрисону Армстронгу за, по его мнению, безрассудный подкат против Джоша Ачимпонга, поэтому непоследовательность арбитров в эпизоде ​​с участием игрока "Челси" стала ключевым моментом встречи.



"Мне бы хотелось высказаться о работе арбитров, но, скорее всего, меня за это оштрафуют", — сказал Гарнер. — "Все эти камеры, которые на них навешивают — они здесь лишние, пусть просто дадут арбитрам делать свою работу и перестанут делать все вокруг них. Это все, что я могу сказать".



"Тоттенхэм" добыл первую победу в чемпионате



"Тоттенхэм", наконец-то, сравнялся с Бейонсе. Прогресс команды Роберто Де Дзерби выражается в том, что она одержала лишь шестую домашнюю победу в Премьер-Лиге с ноября 2024 года. Скептики заметят, что за это же время на великолепном стадионе "шпор" прошло столько же концертов Бейонсе, но теперь "Тоттенхэм", наконец-то, запел на более оптимистичный лад: команда выбралась из зоны вылета, одержав непростую, пускай и не самую красивую, победу над "Ковентри" со счетом 3:1.



Роберто Де Дзерби отметил, что "Тоттенхэм" стал действовать более сплоченно после того, как перед недавним матчем с "Манчестер Юнайтед" команда провела откровенный разговор, чтобы прояснить ситуацию.



"Это важно", — сказал главный тренер "Тоттенхэма". — "Результат имеет значение, но есть две вещи, которые еще важнее. Во-первых, мы осознали, что способны побеждать — так же, как и другие команды Премьер-Лиги. Во-вторых, важно то, что мы начали вкладывать в игру частичку самих себя, и именно так мы действовали последние две недели. Накануне матча на "Олд Траффорд" у нас состоялось серьезное собрание, на котором мы обсудили положение дел. Мы не можем просто закрыть глаза на происходящее и двигаться дальше, не беря ответственность на себя".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru