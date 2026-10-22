Семь вещей, что мы узнали в 7-м туре

Джеймс Мэддисон "Тоттенхэм" добыл свою первую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, "Ливерпуль" сумел проявить характер, а "Эвертон", закономерно проиграв "Челси", может пожаловаться на несправедливое отношение арбитров. Обо всем этом и не только — в традиционных итогах очередного тура.



Балеба привносит новую энергию в "Юнайтед"

Карлос Балеба и Майкл Кэррик После поражения от мадридского "Атлетико" в прошлый вторник спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс мог хотя бы немного спокойнее наблюдать за тем, как подопечные Майкла Кэррика вырвали ничью на стадионе "Элланд Роуд".

В своих комментариях после матча в Мадриде Лисандро Мартинес, помимо прочего, посетовал на недостаточную глубину состава "Юнайтед", однако летом Уилкоксу все же удалось усилить одну из линий — полузащиту. Карлос Балеба, приобретенный у "Брайтона за 70 миллионов фунтов, впервые вышел в стартовом составе вместе с Андреем Сантосом, который обошелся клубу в 50 миллионов фунтов (трансфер из "Челси"). Оба новичка достойно проявили себя в противостоянии с напористой полузащитой "Лидса".

"Они оба — молодые игроки, которые еще адаптируются к жизни в этом клубе, и, на мой взгляд, сегодня они оба были великолепны", — отметил Кэррик. — "Это огромный плюс для нас". Что касается Мартинеса, то его заменили в перерыве из-за мышечного дискомфорта в области бедра.

Набравший форму Калверт-Левин "наводит суету"

Доминик Калверт-Левин Благодаря своей физической мощи Доминик Калверт-Левин сумел переиграть Бриана Мбемо в штрафной площади "Манчестер Юнайтед" во время розыгрыша углового. Этот гол стал для него пятым в 10 матчах за "Лидс" — весьма достойный показатель.

"Я просто старался "навести суету", — признался девятый номер "Лидса". — "Я создаю трудности для защитников. Я просчитал траекторию полета мяча и среагировал быстрее всех. Я чувствую себя здесь очень комфортно. Ощущаю поддержку со стороны клуба и болельщиков, и это потрясающее чувство — выходить на поле, особенно на "Элланд Роуд".

Среди претендентов на роль дублера Харри Кейна в качестве центрального нападающего сборной Англии Калверт-Левин, пожалуй, является главным кандидатом — при условии, что его не будут преследовать травмы, которые становились серьезной проблемой на протяжении всей его карьеры.

Вирц становится все более опытным в роли создателя моментов в "Ливерпуле"

Флориан Вирц и Виктор Муньос Флориан Вирц создал девять моментов во время "камбэка" "Ливерпуля" против "Брентфорда". Эффективность немца возросла, когда "пчелы" остались вдесятером, но это все равно был один из лучших матчей Вирца в футболке "Ливерпуля".

Во втором тайме немецкий плеймейкер взял на себя ответственность. Андони Ираола был доволен и, возможно, видит растущую связь между Вирцем и Виктором Муньосом. Обе голевые передачи Вирца в Премьер-Лиге в этом сезоне были адресованы Муньосу, приобретенному летом за 34.5 млн. фунтов у "Осасуны". Виктор держится у боковой линии и растягивает игру благодаря скорости и прямолинейности.

Ираола играет в позитивный, вертикальный футбол. Вирц может быть более опасен, если его пасы будут попадать в руки быстрых вингеров вроде Муньоса и Брадли Барколя.

Аюб Буадди продемонстрировал не по годам уверенную игру

Аюб Буадди Аюб Буадди впервые вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" в матче Премьер-Лиги против "Ипсвича", который завершился победой, однако со стороны могло показаться, что на поле — опытный ветеран.

Юный футболист проявил не по годам зрелую игру на позиции опорного полузащитника: он мастерски задавал темп, действовал просто и надежно при владении мячом, а также своевременно распознавал и нейтрализовывал угрозы. Марокканец, приобретенный летом у "Лилля" за 85 миллионов фунтов, призван усилить обновленный состав команды Энцо Марески. В борьбе за место в основе ему приходится конкурировать с Энцо Фернандесом и Эллиотом Андерсоном — и он ни в чем им не уступает.

"Неплохо, правда?" — пошутил Мареска, комментируя выступление Буадди. — "Тренер всегда старается найти игровое время и место для сильных футболистов. Аюб — очень хороший игрок. Он еще совсем молод, приехал из Франции, поэтому наша задача — помогать ему, а не подвергать давлению в каждом матче. Думаю, он отлично справляется".

Арбелоа не видит предела для роста Джоша Кинга

Джош Кинг Если бы вы оказались в субботу на стадионе "Крейвен Коттедж" и не знали, каких именно трех игроков Альваро Арбелоа привел с собой из системы мадридского "Реала", вы, наверное, решили бы, что один из них — Джош Кинг.

В текущем сезоне 19-летний футболист выходил в стартовом составе во всех матчах Премьер-Лиги, заняв позицию "десятки" — место, на которое также претендует Эмиль Смит-Роу — и уже взял на себя роль главного созидателя в команде. Кинг находится в академии "Фулхэма" с девятилетнего возраста, а в прошлом сезоне, при Марку Силве, стал полноценным игроком основного состава.

Арбелоа отмечает, что хочет помочь юному таланту выйти на новый уровень и продолжить прогрессировать. "Он — первоклассный талант", — сказал Арбелоа после яркого выступления Кинга в матче против "Халла", который помог "Фулхэму" одержать первую победу в чемпионате. — "Для него нет предела. У него есть талант, менталитет, характер — есть все, чтобы стать игроком самого высокого уровня".

Мойес недоволен тем, что Роджерс избежал красной карточки

Морган Роджерс Дэвид Мойес заявил, что "Челси" сопутствовала удача в эпизодах с двумя голами, которые привели к первому поражению "Эвертона" в сезоне. Впрочем, если судить по игре команд во втором тайме, победа лондонцев была вполне заслуженной. "Эвертон" никак не отреагировал на гол Педру Нету, открывшего счет, а одной из причин этого стало решение Мойеса выпустить на поле Кристиана Нергора — судя по всему, не готового к игре, — а не Хейдена Хакни.

При этом "Эвертон" может сетовать на то, что Морган Роджерс избежал второй желтой карточки на 44-й минуте, когда в прыжке врезался в Джеймса Гарнера. Ранее в матче рефери Пол Тирни показал желтую карточку Харрисону Армстронгу за, по его мнению, безрассудный подкат против Джоша Ачимпонга, поэтому непоследовательность арбитров в эпизоде ​​с участием игрока "Челси" стала ключевым моментом встречи.

"Мне бы хотелось высказаться о работе арбитров, но, скорее всего, меня за это оштрафуют", — сказал Гарнер. — "Все эти камеры, которые на них навешивают — они здесь лишние, пусть просто дадут арбитрам делать свою работу и перестанут делать все вокруг них. Это все, что я могу сказать".

"Тоттенхэм" добыл первую победу в чемпионате

Омар Мармуш "Тоттенхэм", наконец-то, сравнялся с Бейонсе. Прогресс команды Роберто Де Дзерби выражается в том, что она одержала лишь шестую домашнюю победу в Премьер-Лиге с ноября 2024 года. Скептики заметят, что за это же время на великолепном стадионе "шпор" прошло столько же концертов Бейонсе, но теперь "Тоттенхэм", наконец-то, запел на более оптимистичный лад: команда выбралась из зоны вылета, одержав непростую, пускай и не самую красивую, победу над "Ковентри" со счетом 3:1.

Роберто Де Дзерби отметил, что "Тоттенхэм" стал действовать более сплоченно после того, как перед недавним матчем с "Манчестер Юнайтед" команда провела откровенный разговор, чтобы прояснить ситуацию.

"Это важно", — сказал главный тренер "Тоттенхэма". — "Результат имеет значение, но есть две вещи, которые еще важнее. Во-первых, мы осознали, что способны побеждать — так же, как и другие команды Премьер-Лиги. Во-вторых, важно то, что мы начали вкладывать в игру частичку самих себя, и именно так мы действовали последние две недели. Накануне матча на "Олд Траффорд" у нас состоялось серьезное собрание, на котором мы обсудили положение дел. Мы не можем просто закрыть глаза на происходящее и двигаться дальше, не беря ответственность на себя".

Максим Загребин, специально для FAPL.ru





Метки Премьер-Лига, статьи

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2026 10:00

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Последние комментарии:




  1. amirhanxter 22.10.2026 11:03 # amirhanxter
    Фернандеш даже в прессинг начал бегать чтобы угодить супу)

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  2. cesc-fabregas4 22.10.2026 10:54 # cesc-fabregas4
    А я напомню, если кто забыл, что общественный унитаз фапла, в лице дырявого петуха closera, всегда готов принять ваши отходы.
    Ведь даже есть девиз всего фапла.

    "Если хочешь срать и ссать,
    Для этого всегда есть closera пасть"

    Для него это дополнительный источник питания, помимо моей спермы.

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  3. cesc-fabregas4 22.10.2026 10:45 # cesc-fabregas4
    Хаха, как же горит моя опущенная шлюшка на дырявом петухе closer. Не зря унижаю эту опущенную дуру.
    Пытается чета вякать тут, с брызгающей спермой из пасти. По итогу я снова сунул ей свой болт в пасть, должна утихнуть эта бешеная собака.
    А иначе придёться снова ей укол от бешенства делать, а то все xyи тут пересосет, мразота ненасытная.

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  4. closer 22.10.2026 10:42 # closer
    админ глиномес арсенальский поменял тему с утра, придётся "ctrl + v"

    Я смотрю, писькорский, ака cesc-fabregas4 быстро отошёл от вчерашней порки от Нишанбаева, его друзей азеров, там ещё бригада таджиков, делающих ремонт в доме напротив вписалась, и быстро угостила петуха cesc-fabregas4 за обе щеки, как он любит
    потом подъехали пацаны, крутившие баранку по всей стране, в перерывах думая о том, как будут нашампуривать моего верного ишака cesc-fabregas4
    И всё вчера воплотилось явью, ишак cesc-fabregas4 верно и скрупулёзно обслужил всех пацанов, выдоив их до последней капли, все ушли с улыбками на лице
    А писькорский остался с разорванной сракой лежать в обоссаным, в слезах, от счастья, и кишкой, набитой несколькими центнерами спущенки, которую он с легкостью переваривает на завтрак
    В общем, Сургут по прежнему живёт своей размеренной жизнью

    Источник: https://fapl.ru/posts/125191/?c=1#c8225110

    (ответить)

  5. closer 22.10.2026 10:39 # closer
    Заслуженная дырявая шлюха фапла - cesc-fabregas4 погорела прямо с утра!
    Надо потушить его сраку камшотом на его носатое ебло, кому не жалко, можете ещё нассать ему в жопу, чтобы шанс потушить был больше

    (ответить)

  6. cesc-fabregas4 22.10.2026 10:39 # cesc-fabregas4
    Стоило хозяину придти, так тут же усатая мразь closer нарисовалась. Ну вот не пройдёт этот петух опущенный мимо хозяйского xyя, нет нет, а язычком причмокнет.

    (ответить)

  7. hachidlo 22.10.2026 10:31 # hachidlo
    Почему на главной написано, что в теме уже 6 комментов, но не видно ни одного?

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  8. cesc-fabregas4 22.10.2026 10:16 # cesc-fabregas4
    Узнали то, что дырявый и опущенный петух closer, которому ещё вчера зашили жопу после его гастролей в таджикистан и азерстан, не дожидаясь, когда затянуться швы, прыгнул в своём подвале на свой любимы, деревянный самотык. Тем самым нарушил рекомендации хирурга, не совать ничего в жопу хотя бы неделю.
    Ну а что вы хотели? Хохлы они все такие ненасытные, как этот опущь closer. Его хлебом не корми, дай только литр спермы заглотнуть. Ему говорят, не скачи, а он скачет и скачет. Боится замерзнуть, дура дырявая.

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  9. v-0987654321 22.10.2026 10:08 # v-0987654321
    Ахахаха Как же я разрываю пуканы местных нищих пенсоишаков

    Нищие пенсоишаки вас не слышно где же ваши крики

    Набираю энергию когда они горят на Короля ихихихих

    (ответить)

  10. v-0987654321 22.10.2026 10:05 # v-0987654321
    Хахлы,твари,вы ответите за то что Амара пустили по кругу

    сломали и отпетушили достойного единственного пенсоишака в этой Королевстве

    Фапландия всё помнит и не простит это зверство

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