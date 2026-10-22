"Юнайтед" и "Арсенал" интересуются Ясином Аяри

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проявляют интерес к полузащитнику "Брайтона" Ясину Аяри.

"Брайтон" сильно начал новый сезон, демонстрируя впечатляющую результативность. "Чайки" выиграли все четыре последних матча в Премьер-Лиге с общим счетом 15:0 и сейчас занимают третье место.



Этим многие игроки "Брайтона" привлекли внимание больших клубов, особенно Аяри, чей контракт истекает в конце сезона.



По информации talkSPORT, внутри "Брайтона" существуют большие опасения, что Аяри так и не заключит новую сделку, но "чайкам", по крайней мере, принадлежит опция продления на 12 месяцев, что исключает потерю игрока свободным агентом следующим летом.



Среди претендентов на 23-летнего шведа, чьи родители родом из Туниса и Марокко, называются не только "Юнайтед" и "Арсенал", но и "Милан".