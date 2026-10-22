Артета: "Травма Сака совершенно не выглядит хорошо"

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил свою обеспокоенность насчет травмы вингера Букайо Сака против немецкой "Баварии".

Сака был вынужденно заменен уже на 10-й минуте матча Лиги Чемпионов в Мюнхене накануне вечером. Букайо повредил свое левое бедро, когда отдавал пас, без контакта с кем-либо из соперников.



После ничьей 2:2 Артета признался, что у него плохое предчувствие насчет Сака, также указав на уровень нагрузки, с которой приходится иметь дело игрокам вроде Букайо.



"Наша медицинская служба немного обеспокоена. Это никогда не является хорошей новостью, когда игрок вынужден покинуть поле с очень резкой болью, но давайте подождем и посмотрим".



"Против "Лилля" его не было в стартовом составе. Затем он вышел в старте на матч на выходных. А затем случилось это в самом начале этого матча".



"Уровень интенсивности этих матчей требует чего-то невероятного. Вы видели, что вчера случилось в матче ПСЖ и "Барселоны". Эта противостояние один на один на протяжении 96 минут без передышки".



"Сила, мастерство, внимание — все это должно соответствовать невероятному уровню, потому что речь о футболе высшего уровня".



"К сожалению, такие вещи случаются. Это совершенно не выглядит хорошо, но давайте подождем и посмотрим", — сообщил Артета TNT Sports.