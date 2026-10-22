Кэррик извинился перед фанатами "Юнайтед" за разгром от "Комо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик извинился перед болельщиками своего клуба после поражения от итальянского "Комо" в Лиге Чемпионов.

Накануне "Юнайтед" проиграл в гостях у "Комо" со счетом 4:1, продлив свою серию без побед до семи матчей кряду с учетом всех соревнований.



После матча Кэррик отказался отвечать на вопросы о своем будущем, сосредоточившись на своих ощущениях от игры "Юнайтед".



"Я должен извиниться перед болельщиками. Я переживаю за этот футбольный клуб так же сильно, как и любой из вас, если не сильнее, учитывая мое положение и мое отношение к этому футбольному клубу. Играть таким образом — это неприемлемо для нас".



"Я в любом случае всегда подхожу к фанатам, поэтому здесь не было какой-то отдельной причины, почему я подошел. Это выражение признательности и уважения к тому, через что они прошли за последние недели. Как я уже сказал, я один из них".



"Я чувствую то же самое, что и они. Мы обладаем большими ценностями в этом футбольном клубе в плане того, что мы представляем и как мы хотим делать свои дела. Мы можем победить, мы можем проиграть, но то, каким образом мы повели себя сегодня вечером, было неприемлемо. Я просто хочу дать фанатам знать, что я сочувствую им".



"Слушайте. Я ничуть не думал о своем положении — это для болельщиков. Я был одним из них и смотрел игру, которой я совершенно не был доволен".



"Наблюдая за этим, у меня возникало много мыслей. Это было тяжело видеть. Если быть предельно честным, дело не только в голах. Дело в манере и в том, каким образом мы играли временами".



"Я всегда стараюсь изо всех сил, и мне не все равно. И так всю мою жизнь. Может быть хорошо, может быть не очень, но я правда стараюсь изо всех сил", — цитирует Кэррика BBC.