"Астон Вилла" уверенно победила "Викинг"

Эмилиано Буэндиа "Астон Вилла" продлила свою 100-процентную серию на общем этапе Лиги Чемпионов, уверенно разобравшись с норвежским "Викингом" — 3:1.

Отделавшись испугом после попадания Жоао Гомеса в каркас ворот, на 23-й минуте "Викинг" все же пропустил. Это Росс Баркли головой замкнул подачу Ибраимом Мбайе углового — 1:0.

Незадолго до окончания первого тайма Алиссон заработал пенальти, и Эмилиано Буэндиа с 11-метровой отметки упрочил преимущество "Виллы" — 2:0.

На 62-й минуте интрига окончательно умерла. Алиссон обыграл соперника, ворвался в штрафную по правому краю и пробил с острого угла, а Хенрик Хеггхейм подправил мяч в свои ворота — 3:0.

В концовке матча Петер Кристиансен лишь размочил счет, пробив по летящему мячу из пределов штрафной площади — 3:1.

"Вилла" взяла три очка на классе и теперь имеет три победы из трех возможных, приближаясь к выходу в плей-офф.

"Астон Вилла" (Англия) — "Викинг" (Норвегия) — 3:1 (2:0)

Голы: Баркли 23, Буэндиа 37 (пен), Хеггхейм 62 (авт) — Кристиансен 84.

"Астон Вилла": Судзуки, Мбайе (Гарначо 72), Линделеф, Торрес, Мингс, Макгинн, Баркли (Горецка 70), Гомес (Кэш 70), Буэндиа, Алиссон (Хеммингс 75), Джексон (Абрахэм 70).





Метки Астон Вилла, Викинг, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2026 00:00

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