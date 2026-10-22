"Астон Вилла" уверенно победила "Викинг"

"Астон Вилла" продлила свою 100-процентную серию на общем этапе Лиги Чемпионов, уверенно разобравшись с норвежским "Викингом" — 3:1.

Отделавшись испугом после попадания Жоао Гомеса в каркас ворот, на 23-й минуте "Викинг" все же пропустил. Это Росс Баркли головой замкнул подачу Ибраимом Мбайе углового — 1:0.



Незадолго до окончания первого тайма Алиссон заработал пенальти, и Эмилиано Буэндиа с 11-метровой отметки упрочил преимущество "Виллы" — 2:0.



На 62-й минуте интрига окончательно умерла. Алиссон обыграл соперника, ворвался в штрафную по правому краю и пробил с острого угла, а Хенрик Хеггхейм подправил мяч в свои ворота — 3:0.



В концовке матча Петер Кристиансен лишь размочил счет, пробив по летящему мячу из пределов штрафной площади — 3:1.



"Вилла" взяла три очка на классе и теперь имеет три победы из трех возможных, приближаясь к выходу в плей-офф.



"Астон Вилла" (Англия) — "Викинг" (Норвегия) — 3:1 (2:0)



Голы: Баркли 23, Буэндиа 37 (пен), Хеггхейм 62 (авт) — Кристиансен 84.



"Астон Вилла": Судзуки, Мбайе (Гарначо 72), Линделеф, Торрес, Мингс, Макгинн, Баркли (Горецка 70), Гомес (Кэш 70), Буэндиа, Алиссон (Хеммингс 75), Джексон (Абрахэм 70).