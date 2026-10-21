Райс спас для "Арсенала" ничью в Мюнхене

Поздний гол Деклана Райса позволил "Арсеналу" добыть ничью 2:2 в гостях у немецкой "Баварии".

По сравнению с минимальной победой над "Ноттингем Форест" на выходных в стартовый состав "канониров" вернулись Юрриен Тимбер и Нони Мадуэке, заменив Бена Уайта и Эберечи Эзе.



Матч в Мюнхене начался с вынужденной замены. Букайо Сака получил травму без контакта с кем-либо из соперников и уступил свое место на поле Эберечи Эзе.



Первые минут 20 команды только присматривалась друг к другу, а затем "Бавария" создала голевой момент, но Серж Гнабри, завершавший быструю комбинацию своей команды, не смог пробить Давида Райю.



А на 20-й минуте свое веское слово сказал "Арсенал". Мартин Эдегор со своей половины поля сделал передачу вперед на Эзе, который ворвался в штрафную по левому краю и пробил в касание — 0:1.



Однако на 35-й минуте счет стал равным. Харри Кейн из центрального круга вырезал роскошную передачу на рывок Альфонсо Дэвиса, который в касание переправил мяч в ворота — 1:1.



В начале второго тайма голкиперы совершили по сейву, а затем Тимбер рукой в своей штрафной остановил удар Харри Кейна. Был назначен пенальти, который Кейн и реализовал — 2:1.



Далее "Бавария" отошла назад и отдала мяч сопернику, но удержать победу не смогла. На 82-й минуте Деклан Райс вышел на удар по правому краю штрафной после отличной передачи Виктора Дьекереша и вогнал мяч в ворота — 2:2.



Команды оказались достойны друг друга. "Арсенал" и вел в счете, и уступал, но ни поражения, ни победы, вероятно, не заслуживал, поэтому восторжествовала справедливость.



"Бавария" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 2:2 (1:1)



Голы: Дэвис 35, Кейн 61 (пен) — Эзе 25, Райс 82.



"Бавария": Нойер, Лаймер, Упамекано, Ким (Та 45), Станишич, Бишоф, Павлович, Гнабри (Карл 68), Сайбари (Диас 68, Ндиайе 90), Дэвис (Браун 85), Кейн.



"Арсенал": Райя, Тимбер, Конса, Габриэль, Калафьори, Райс, Гимараэс (Льюис-Скелли 60), Сака (Эзе 10), Эдегор (Мерино 85), Мадуэке, Хаверц (Дьекереш 68).



Предупреждения: Хаверц, Конса.