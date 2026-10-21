Райс спас для "Арсенала" ничью в Мюнхене

Деклан Райс Поздний гол Деклана Райса позволил "Арсеналу" добыть ничью 2:2 в гостях у немецкой "Баварии".

По сравнению с минимальной победой над "Ноттингем Форест" на выходных в стартовый состав "канониров" вернулись Юрриен Тимбер и Нони Мадуэке, заменив Бена Уайта и Эберечи Эзе.

Матч в Мюнхене начался с вынужденной замены. Букайо Сака получил травму без контакта с кем-либо из соперников и уступил свое место на поле Эберечи Эзе.

Первые минут 20 команды только присматривалась друг к другу, а затем "Бавария" создала голевой момент, но Серж Гнабри, завершавший быструю комбинацию своей команды, не смог пробить Давида Райю.

А на 20-й минуте свое веское слово сказал "Арсенал". Мартин Эдегор со своей половины поля сделал передачу вперед на Эзе, который ворвался в штрафную по левому краю и пробил в касание — 0:1.

Однако на 35-й минуте счет стал равным. Харри Кейн из центрального круга вырезал роскошную передачу на рывок Альфонсо Дэвиса, который в касание переправил мяч в ворота — 1:1.

В начале второго тайма голкиперы совершили по сейву, а затем Тимбер рукой в своей штрафной остановил удар Харри Кейна. Был назначен пенальти, который Кейн и реализовал — 2:1.

Далее "Бавария" отошла назад и отдала мяч сопернику, но удержать победу не смогла. На 82-й минуте Деклан Райс вышел на удар по правому краю штрафной после отличной передачи Виктора Дьекереша и вогнал мяч в ворота — 2:2.

Команды оказались достойны друг друга. "Арсенал" и вел в счете, и уступал, но ни поражения, ни победы, вероятно, не заслуживал, поэтому восторжествовала справедливость.

"Бавария" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Дэвис 35, Кейн 61 (пен) — Эзе 25, Райс 82.

"Бавария": Нойер, Лаймер, Упамекано, Ким (Та 45), Станишич, Бишоф, Павлович, Гнабри (Карл 68), Сайбари (Диас 68, Ндиайе 90), Дэвис (Браун 85), Кейн.

"Арсенал": Райя, Тимбер, Конса, Габриэль, Калафьори, Райс, Гимараэс (Льюис-Скелли 60), Сака (Эзе 10), Эдегор (Мерино 85), Мадуэке, Хаверц (Дьекереш 68).

Предупреждения: Хаверц, Конса.





Метки Арсенал, Бавария, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2026 23:55

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  1. apkhazava 22.10.2026 00:32 # apkhazava
    Скорее, Бавария смогла спасти очко…

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  2. sean-dyche18plus 22.10.2026 00:18 # sean-dyche18plus
    24.01.2026 16:33 #
    gameboy

    МЮ в труху, чекай
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    Источник: https://fapl.ru/posts/119852/?c=1#c8144327

    25.01.2026 07:32 #
    gameboy

    Ну тут сильнейший состав будет. Скаму соболезную
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    Источник: https://fapl.ru/posts/119863/?c=1#c8144676


    "Арсенал" проиграл дома "Юнайтед"

    Источник: https://fapl.ru/posts/119879/

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  3. brown-ale 22.10.2026 00:06 # brown-ale
    Дайте Кейну ЗМ.

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  4. arsnwenger 22.10.2026 00:03 # arsnwenger
    какой спас ? Арсенал ломал Баварию

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  5. gameboy 22.10.2026 00:02 # gameboy
    Компани конечно знатно с заменами натупил

    А ведь мог и 3 очка забрать

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  6. ivan-tns 22.10.2026 00:01 # ivan-tns
    Хороший матч! Респект командам!

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  7. nishanbaev 21.10.2026 23:59 # nishanbaev
    Ниже пидор

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  8. v-0987654321 21.10.2026 23:59 # v-0987654321
    Хахлы,твари,вы ответите за то что Амара пустили по кругу

    сломали и отпетушили достойного единственного пенсоишака в этой Королевстве

    Фапландия всё помнит и не простит это зверство

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  9. krutoykanonir 21.10.2026 23:57 # krutoykanonir
    С Баварией, на выезде, с преимуществом, практически победили - молодцы!

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