"Юнайтед" потерпел крупное поражение от "Комо"

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 4:1 в гостях у итальянского "Комо" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.

Впервые за 11 месяцев в стартовый состав "красных дьяволов" попал Маттейс Де Лигт, заменив травмированного Лисандро Мартинеса. Также вернулись в основу Нуссаир Мазрауи, Мейсон Маунт и Матеус Кунья.



Оборона гостей дала сбой уже на второй минуте. Нико Пас получил мяч на границе штрафной площади, подработал его и нанес крученый удар с левой ноги — 0:1.



В дальнейшем "Комо" диктовал игру и уверенно контролировал мяч. "Юнайтед" же за весь первый тайм не создал никаких моментов и не нанес ни одного точного удара.



Второй тайм начался для "дьяволов" тоже с пропущенного гола. Анастасиос Дувикас ворвался в штрафную по центру и, получив хорошую передачу от Паса, поразил ворота — 2:0.



На 57-й минуте разница в счете стала крупной. Пас забрал мяч у вышедшего на замену Карлоса Балеба, вошел в штрафную по правому краю и неотразимо пробил — 3:0.



Не приходя в сознание, на 76-й минуте "Юнайтед" пропустил в четвертый раз за матч. Вышедший на замену Кайки навесил с левого края штрафной, а Хакобо Рамон головой расстрелял ворота — 4:0.



Уже в компенсированное время гостям удался гол престижа. Амад Диалло выполнил заброс в штрафную, где Джошуа Зиркзее обработал мяч и пробил с отскоком от газона — 4:1.



"Юнайтед" провел совершенно провальный матч, которым, как кажется, Майкл Кэррик может подписать себе приговор. "Дьяволы" ужасно оборонялись и почти ничего не показали впереди.



"Комо" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 4:1 (1:0)



Голы: Пас 2, 57, Дувикас 49, Рамон 76 — Зиркзее 90.



"Комо": Бюте, Коуто (Смолчич 81), Рамон, Кемпф, Валле, Милья, Перроне (Доссена 80), Да Кунья (Кайки 69), Пас (Риччи 80), Батурина (Какре 64), Дувикас.



"Манчестер Юнайтед": Ламменс, Далот, Де Лигт (Амасс 79), Магуайр, Мазрауи, Маунт, Сантос (Балеба 45), Кунья (Диалло 45), Тилеманс, Фернандеш (Зиркзее 67), Мбемо (Лейси 86).



Предупреждения: Кемпф — Сантос, Балеба, Лейси.