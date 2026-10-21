"Юнайтед" потерпел крупное поражение от "Комо"
"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 4:1 в гостях у итальянского "Комо" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.
Впервые за 11 месяцев в стартовый состав "красных дьяволов" попал Маттейс Де Лигт, заменив травмированного Лисандро Мартинеса. Также вернулись в основу Нуссаир Мазрауи, Мейсон Маунт и Матеус Кунья.
Оборона гостей дала сбой уже на второй минуте. Нико Пас получил мяч на границе штрафной площади, подработал его и нанес крученый удар с левой ноги — 0:1.
В дальнейшем "Комо" диктовал игру и уверенно контролировал мяч. "Юнайтед" же за весь первый тайм не создал никаких моментов и не нанес ни одного точного удара.
Второй тайм начался для "дьяволов" тоже с пропущенного гола. Анастасиос Дувикас ворвался в штрафную по центру и, получив хорошую передачу от Паса, поразил ворота — 2:0.
На 57-й минуте разница в счете стала крупной. Пас забрал мяч у вышедшего на замену Карлоса Балеба, вошел в штрафную по правому краю и неотразимо пробил — 3:0.
Не приходя в сознание, на 76-й минуте "Юнайтед" пропустил в четвертый раз за матч. Вышедший на замену Кайки навесил с левого края штрафной, а Хакобо Рамон головой расстрелял ворота — 4:0.
Уже в компенсированное время гостям удался гол престижа. Амад Диалло выполнил заброс в штрафную, где Джошуа Зиркзее обработал мяч и пробил с отскоком от газона — 4:1.
"Юнайтед" провел совершенно провальный матч, которым, как кажется, Майкл Кэррик может подписать себе приговор. "Дьяволы" ужасно оборонялись и почти ничего не показали впереди.
"Комо" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 4:1 (1:0)
Голы: Пас 2, 57, Дувикас 49, Рамон 76 — Зиркзее 90.
"Комо": Бюте, Коуто (Смолчич 81), Рамон, Кемпф, Валле, Милья, Перроне (Доссена 80), Да Кунья (Кайки 69), Пас (Риччи 80), Батурина (Какре 64), Дувикас.
"Манчестер Юнайтед": Ламменс, Далот, Де Лигт (Амасс 79), Магуайр, Мазрауи, Маунт, Сантос (Балеба 45), Кунья (Диалло 45), Тилеманс, Фернандеш (Зиркзее 67), Мбемо (Лейси 86).
Предупреждения: Кемпф — Сантос, Балеба, Лейси.
21.10.2026 21:40
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Люблю когда мой мальчишка носатый, пытается сопротивляться, люблю его силой заставлять сосать)
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Хахлы,твари,вы ответите за то что Амара пустили по кругу
сломали и отпетушили достойного единственного пенсоишака в этой Королевстве
Фапландия всё помнит и не простит это зверство
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Нишанбаев, с авой какой-то шлюшки, это че за петух? Последнее время очень активно напрашивается на мой член. Но Полковник всяких марамоек с помойки не е6ет. Только элитных шлюх, по типу туи и клозера.
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Кто о чем - а вротвыебаная писькорка исключительно думает или о хуях или о хохлах. Хохол с хуем - это видимо предел мечтаний нашей сургутской сверхглубокой после обреза дяди-черкаша.
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Хороший футбол хороших команд
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Моему сургутскому мальчишке, дал сейчас на ротик, носику его тоже дал понюхать)
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Опять эта имфашлюшная дура фантазирует о письках каких-то. Снова передоз спермы у дырявой шлемницы.
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Просто на изи подорвана "не писькорка" на дырявом черкашном половнике.
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Стоило упоминуть про любимых клиентов дырявой туи, как тут же она высунула свой спермоприемник и подтвердила, что да мол, именно такие дерут её.
Потные, чёрные мужики оседлают тую день и ночь.
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Сургутская сверхглубокая только раззявила хлебало как тут же черкаш на Рустаме Компани закрыл его своим агрегатом.
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https://www.instagram.com/reels/DexJDyms-su/
Это крысиная тварь реально кинула палку в Каррика, какая же мразь. 7 матчей подряд с крысы 0 результата и это еще и капитан, сука, ко ко ко ко строим игру вокруг.
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Красиво разорвали конониров
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из ничего, Кейн топарь
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долбоёбы, что по бляварии?
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Компании чисто торгаш с рынка, сидит на скамейке. Именно такие клиенты е6ут моих дырявых шлюшек, дырявую имфашлюшную тую и опущенного петуха closera.
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МЮ похоже специально живет по графику Год без еврокубков - Год позора в еврокубках. Просто позорят футбольную Англию!
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Еее, красавчики))) 0:1, норм пока
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Даешь Дон Конте в МУ со схемой 3-4-3 перед игрой с Челсеа
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Ну пиздец. Сака на ровном месте травмировался...
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Бруну Фернандеш:
«Решение не играть персонально против каждого игрока принял тренерский штаб».
«Иногда при прессинге нужно действовать смелее и рисковать, поднимая линию прессинга выше».
Крыса детектед
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