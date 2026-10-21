"Юнайтед" потерпел крупное поражение от "Комо"

Комо "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 4:1 в гостях у итальянского "Комо" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.

Впервые за 11 месяцев в стартовый состав "красных дьяволов" попал Маттейс Де Лигт, заменив травмированного Лисандро Мартинеса. Также вернулись в основу Нуссаир Мазрауи, Мейсон Маунт и Матеус Кунья.

Оборона гостей дала сбой уже на второй минуте. Нико Пас получил мяч на границе штрафной площади, подработал его и нанес крученый удар с левой ноги — 0:1.

В дальнейшем "Комо" диктовал игру и уверенно контролировал мяч. "Юнайтед" же за весь первый тайм не создал никаких моментов и не нанес ни одного точного удара.

Второй тайм начался для "дьяволов" тоже с пропущенного гола. Анастасиос Дувикас ворвался в штрафную по центру и, получив хорошую передачу от Паса, поразил ворота — 2:0.

На 57-й минуте разница в счете стала крупной. Пас забрал мяч у вышедшего на замену Карлоса Балеба, вошел в штрафную по правому краю и неотразимо пробил — 3:0.

Не приходя в сознание, на 76-й минуте "Юнайтед" пропустил в четвертый раз за матч. Вышедший на замену Кайки навесил с левого края штрафной, а Хакобо Рамон головой расстрелял ворота — 4:0.

Уже в компенсированное время гостям удался гол престижа. Амад Диалло выполнил заброс в штрафную, где Джошуа Зиркзее обработал мяч и пробил с отскоком от газона — 4:1.

"Юнайтед" провел совершенно провальный матч, которым, как кажется, Майкл Кэррик может подписать себе приговор. "Дьяволы" ужасно оборонялись и почти ничего не показали впереди.

"Комо" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 4:1 (1:0)

Голы: Пас 2, 57, Дувикас 49, Рамон 76 — Зиркзее 90.

"Комо": Бюте, Коуто (Смолчич 81), Рамон, Кемпф, Валле, Милья, Перроне (Доссена 80), Да Кунья (Кайки 69), Пас (Риччи 80), Батурина (Какре 64), Дувикас.

"Манчестер Юнайтед": Ламменс, Далот, Де Лигт (Амасс 79), Магуайр, Мазрауи, Маунт, Сантос (Балеба 45), Кунья (Диалло 45), Тилеманс, Фернандеш (Зиркзее 67), Мбемо (Лейси 86).

Предупреждения: Кемпф — Сантос, Балеба, Лейси.





Метки Комо, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2026 21:40

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Последние комментарии:




  1. nishanbaev 21.10.2026 23:15 # nishanbaev
    Люблю когда мой мальчишка носатый, пытается сопротивляться, люблю его силой заставлять сосать)

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  2. v-0987654321 21.10.2026 23:05 # v-0987654321
    Хахлы,твари,вы ответите за то что Амара пустили по кругу

    сломали и отпетушили достойного единственного пенсоишака в этой Королевстве

    Фапландия всё помнит и не простит это зверство

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  3. cesc-fabregas4 21.10.2026 22:49 # cesc-fabregas4
    Нишанбаев, с авой какой-то шлюшки, это че за петух? Последнее время очень активно напрашивается на мой член. Но Полковник всяких марамоек с помойки не е6ет. Только элитных шлюх, по типу туи и клозера.

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  4. imf-tau 21.10.2026 22:48 # imf-tau
    Кто о чем - а вротвыебаная писькорка исключительно думает или о хуях или о хохлах. Хохол с хуем - это видимо предел мечтаний нашей сургутской сверхглубокой после обреза дяди-черкаша.

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  5. gameboy 21.10.2026 22:48 # gameboy
    Хороший футбол хороших команд

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  6. nishanbaev 21.10.2026 22:47 # nishanbaev
    Моему сургутскому мальчишке, дал сейчас на ротик, носику его тоже дал понюхать)

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  7. cesc-fabregas4 21.10.2026 22:45 # cesc-fabregas4
    Опять эта имфашлюшная дура фантазирует о письках каких-то. Снова передоз спермы у дырявой шлемницы.

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  8. imf-tau 21.10.2026 22:43 # imf-tau
    Просто на изи подорвана "не писькорка" на дырявом черкашном половнике.

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  9. cesc-fabregas4 21.10.2026 22:41 # cesc-fabregas4
    Стоило упоминуть про любимых клиентов дырявой туи, как тут же она высунула свой спермоприемник и подтвердила, что да мол, именно такие дерут её.
    Потные, чёрные мужики оседлают тую день и ночь.

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  10. imf-tau 21.10.2026 22:39 # imf-tau
    Сургутская сверхглубокая только раззявила хлебало как тут же черкаш на Рустаме Компани закрыл его своим агрегатом.

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  11. imf-tau 21.10.2026 22:37 # imf-tau
    https://www.instagram.com/reels/DexJDyms-su/

    Это крысиная тварь реально кинула палку в Каррика, какая же мразь. 7 матчей подряд с крысы 0 результата и это еще и капитан, сука, ко ко ко ко строим игру вокруг.

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  12. electric 21.10.2026 22:36 # electric
    Красиво разорвали конониров

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  13. yamateh 21.10.2026 22:35 # yamateh
    из ничего, Кейн топарь

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  14. nishanbaev 21.10.2026 22:33 # nishanbaev
    долбоёбы, что по бляварии?

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  15. cesc-fabregas4 21.10.2026 22:33 # cesc-fabregas4
    Компании чисто торгаш с рынка, сидит на скамейке. Именно такие клиенты е6ут моих дырявых шлюшек, дырявую имфашлюшную тую и опущенного петуха closera.

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  16. gary47 21.10.2026 22:31 # gary47
    МЮ похоже специально живет по графику Год без еврокубков - Год позора в еврокубках. Просто позорят футбольную Англию!

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  17. rom09 21.10.2026 22:28 # rom09
    Еее, красавчики))) 0:1, норм пока

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  18. yamateh 21.10.2026 22:23 # yamateh
    Даешь Дон Конте в МУ со схемой 3-4-3 перед игрой с Челсеа

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  19. rom09 21.10.2026 22:19 # rom09
    Ну пиздец. Сака на ровном месте травмировался...

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  20. dembo 21.10.2026 22:18 # dembo
    Бруну Фернандеш:

    «Решение не играть персонально против каждого игрока принял тренерский штаб».

    «Иногда при прессинге нужно действовать смелее и рисковать, поднимая линию прессинга выше».


    Крыса детектед

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