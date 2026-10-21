"Форест" задумывается о приглашении Ван Перси

"Ноттингем Форест" задумывается о приглашении бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" Робина Ван Перси на должность главного тренера.

"Форест" только минувшим летом назначил Оливера Гласнера, однако "лесники" разочаровывающим образом начали новый сезон и сейчас занимают предпоследнее место в Премьер-Лиге, выиграв лишь один из семи своих матчей.



Владелец "Форест" Евангелос Маринакис не привык быть терпеливым со своими тренерами, которых у "Форест" было сразу четыре в прошлом сезоне.



Как сообщает De Telegraaf, на роль сменщика Гласнера в "Форест" претендует Ван Перси, который покинул "Фейеноорд" минувшим летом.



Утверждается, что к Ван Перси существует значительный интерес со стороны различных клубов, однако 43-летний голландец еще хорошо подумает, прежде чем соглашаться на работу с одиозным Маринакисом.