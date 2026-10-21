Фоден: "Мне все еще предстоит проделать большой путь"
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден заявил, что он все еще далек от своей лучшей формы.
Отличившись против "Ипсвича" в Премьер-Лиге в минувший уикенд, накануне против АЕКа в Лиге Чемпионов Фоден сделал хет-трик и отдал результативную передачу.
Фоден чувствует, что получил большой заряд уверенности, однако 26-летний англичанин считает, что его форму еще нужно улучшить.
"Разумеется, сейчас я доволен забитыми голами. Это пойдет только на пользу в плане уверенности".
"Мне все еще предстоит проделать большой путь, но я движусь в правильном направлении, а когда в процессе забиваешь, это определенно помогает. Я просто хочу продолжать упорно трудиться и стараться изо всех сил ради тренера и ради команды", — сообщил Фоден TNT Sports.
21.10.2026 20:00
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