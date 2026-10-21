Крупи сможет сыграть против "Юнайтед"
Нападающий "Борнмута" Эли Жуниор Крупи сможет принять участие в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.
Крупи еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, получив травму стопы во время предсезонного сбора "Борнмута" в Австрии в конце июля.
Крупи, забившему 13 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги даже потребовалась операция, однако 20-летний француз уже возобновил полноценные тренировки и готов отправиться на выезд в Манчестер.
Как сообщает Sky Sports, возвращение в строй Крупи подтвердил главный тренер "Борнмута" Марко Розе, а вот полузащитнику Алексу Скотту, получившему травму бедра в сборной Англии, потребуется больше времени.
21.10.2026 19:00
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