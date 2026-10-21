Тен Хаг: "Легенды МЮ не знают, что происходит, и должны больше помогать клубу"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что легенды "красных дьяволов" должны больше помогать клубу.

На протяжении последних лет легенды "Юнайтед" вроде Гари Невилла, Роя Кина, Уэйна Руни, Рио Фердинанда и Пола Скоулза регулярно высказывались насчет своего бывшего клуба и делали это не самым лестным образом. В свое время от них доставалось и Тен Хагу.



По словам Тен Хага, критические высказывания столь важных людей могут негативно повлиять на игроков, хотя сам Эрик не обижается.



"Это везде одинаково — они всегда стараются защитить свое наследие. Это не отличается от "Баварии" или "Аякса", там происходит то же самое. Но они являются частью истории "Юнайтед", и они не всегда знают, что происходит сейчас. Футбол развивается. В случае с "Юнайтед" все очевидно: у них огромные достижения, они добивались отличных результатов, трофеев для клуба и себя лично, поэтому я уважаю их".



"Должен сказать, у меня очень хорошие отношения с ними всеми, с Гари Невиллом, Рио Фердинандом. У меня были хорошие интервью с ними обоими, так что меня это не ранит. Конечно, они ведут свои подкасты, у них есть свои модели. Иногда это сложно для игроков. Некоторых это задевает, некоторых это раздражает".



"Они добились огромных успехов. Но в то же время они могут помогать клубу больше, помогать игрокам больше. Им нужен двусторонний подход, чтобы помогать. Но я думаю, что самую любимую вещь ты всегда критикуешь больше всего", — цитирует Тен Хага Sky Sports.