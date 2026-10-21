Мерсон: "Арсенал" не победит "Баварию"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон уверен, что команда Микеля Артеты не сможет победить немецкую "Баварию" в Лиге Чемпионов.

В среду вечером "Арсенал" сыграет на выезде с "Баварией" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов, и Мерсон не думает, что "канониры" смогут создать серьезные проблемы обороне соперника.



"Я просто не представлю, как они могут победить "Баварию" на этой неделе. На месте "Баварии" я бы просто сделал игру открытой и просто сказал: "Вы наносите удар, мы наносим удар". Тогда победитель будет только один. Разве "Арсенал" может их перестрелять?"



"Это футбольный матч огромной важности. Это маркер вашего положения в Лиге Чемпионов, потому что вы просто не знаете, насколько сильны эти чемпионаты".



"Мне нравится Кай Хаверц, он хороший футболист. Но разве центральные защитники "Баварии" будут плохо спать перед встречей с ним? Разве они будут просыпаться ночью, переживая, что им играть против Хаверца?"



"Фактор страха — это то, что приносит успех в Лиге Чемпионов, и у "Арсенала" я этого не вижу. Я не рассматривают Хаверца или Виктора Дьекереша игроками, которые делают разницу".



"Это нормально, когда вы играете против команд поменьше, но это по-другому, когда вам противостоят гранды Европы. Я по-прежнему ожидаю, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу, потому что я просто думаю, что им нужен лишь один гол для победы в матче. "Манчестер Сити" нужно два гола в каждом матче для победы. "Арсеналу" достаточно одного, поэтому они выиграют", — сообщил Мерсон Sky Sports.