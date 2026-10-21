Кэррик отрицает наличие "токсичной культуры" в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что с момента своего возвращения в клуб не сталкивался с "токсичной культурой".

В своем обширном интервью The Athletic экс-наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг пожаловался на "токсичную культуру" в раздевалке команды.



Тен Хаг сетовал, что игроки имели слишком много власти, а руководство клуба не помогало ему поддерживать дисциплину. Однако Кэррик этого не чувствует.



"Я этого не наблюдаю с момента своего возвращения. Игроки, персонал дают нам все, что они могут нам дать. У нас были кое-какие хорошие матчи. Были матчи, которые мы хотели провести лучше. Мы совершили ряд ошибок, но мы можем прибавить. Это футбол, и здесь нужно стараться".



"Игра парней на выходных (против "Лидса"), и я имею ввиду не уровень, говорит о том, что здесь большая сплоченность и хороший коллектив. Здесь есть воля, здесь есть стремление быть лучше, здесь есть желание помогать друг другу, и это важно. В этом плане, в плане сплоченности, я не могу быть довольнее", — цитирует Кэррика The Athletic.