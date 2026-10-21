Тен Хаг обвинил Санчо в том, что МЮ переплатил за Антони

Бывший рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг обвинил Джейдона Санчо в том, что клубу пришлось переплатить за Антони.

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" потратил 84 миллиона фунтов на приглашение Антони из "Аякса".



Антони с треском провалился в "Юнайтед", покинув "Олд Траффорд" в 2025 году в статусе одного их худших приобретений в истории клуба с "Олд Траффорд".



Тен Хаг признает, что "Юнайтед" переплатил за Антони, однако Санчо не оставил Эрику выбора.



"Там возникла проблема, потому что Санчо не хотел играть на правом фланге. Он так и сказал, что было очень странно, ведь он часто играл справа. Он сказал, что чувствует себя комфортнее слева".



"Поэтому у нас возникла проблема, а время было на исходе", — сообщил Тен Хаг The Athletic.