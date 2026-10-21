Матета открыт к переходу в "Юнайтед" в январе

Нападающий "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета был бы заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

Матета не демонстрирует желания продлевать свой рассчитанный до конца сезона контракт, поэтому "Пэлас" может быть вынужден продать Жан-Филиппа в январе.



По информации talkSPORT, Матета настроен покинуть "Пэлас" в январе и рассмотрел бы вариант с переходом в "Юнайтед", который уже интересовался 29-летним игроком сборной Франции в прошлом.



Внутри "Юнайтед" есть понимание, что заняться укреплением передней линии стоило еще минувшим летом. Это стало очевидно после того, как Беньямин Шешко снова угодил в лазарет.



Сам Матета сыграл лишь 92 минуты в этом сезоне Премьер-Лиги из-за проблем с задней поверхностью бедра.