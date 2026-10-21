Ираола объяснил три пропущенных гола от "Вильярреала"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола объяснил три пропущенных от испанского "Вильярреала" гола расслабленностью.

Накануне вечером "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вильярреалом" в Лиге Чемпионов, превратив счет 0:2 в 4:3.



Ираола чувствует, что "Ливерпулю" не хватило концентрации в начале матча, а также в концовке, когда "красные" посчитали, что игра сделана.



"Много вещей случилось сегодня. Они ("Вильярреал") были лучше нас в первом тайме, а мы были гораздо лучше их во втором тайме".



"В начале матча мы немного расслабились. Затем, когда счет был 4:2, мы подумали, что все решено, но расслабляться нельзя. Они действительно хороши".



"Я рад, потому что я ценю эту победу".



"Мы должны понимать, что нам будет сложно, если мы не будем выкладываться без остатка. Мы противостоим очень хорошим командам, и легче не будет", — сообщил Ираола Amazon Prime.