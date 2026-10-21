Ираола объяснил три пропущенных гола от "Вильярреала"

Виргил Ван Дейк Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола объяснил три пропущенных от испанского "Вильярреала" гола расслабленностью.

Накануне вечером "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вильярреалом" в Лиге Чемпионов, превратив счет 0:2 в 4:3.

Ираола чувствует, что "Ливерпулю" не хватило концентрации в начале матча, а также в концовке, когда "красные" посчитали, что игра сделана.

"Много вещей случилось сегодня. Они ("Вильярреал") были лучше нас в первом тайме, а мы были гораздо лучше их во втором тайме".

"В начале матча мы немного расслабились. Затем, когда счет был 4:2, мы подумали, что все решено, но расслабляться нельзя. Они действительно хороши".

"Я рад, потому что я ценю эту победу".

"Мы должны понимать, что нам будет сложно, если мы не будем выкладываться без остатка. Мы противостоим очень хорошим командам, и легче не будет", — сообщил Ираола Amazon Prime.





Метки Вильярреал, Ираола, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2026 12:00

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