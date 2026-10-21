Анонс матча "Бавария" — "Арсенал"

Букайо Сака В среду, 21 октября, "Арсенал" сыграет на выезде с немецкой "Баварией" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.

"Арсенал" стартовал в новом розыгрыше Лиги Чемпионов с побед над "Наполи" и "Лиллем", тогда как "Бавария" камня на камне не оставил от "Буде-Глимт", но затем споткнулась о "Викинг" (3:3).

В Премьер-Лиге "Арсенал" продолжает преследовать идущий без потерь "Манчестер Сити", и поражение 3:0 от "Брайтона" пока остается единственной осечкой команды Микеля Артеты в этом сезоне.

"Я по-настоящему предвкушаю матч. Это та стадия, та команда, тот тренер, тот клуб, тот стадион, к которым ты хочешь иметь отношение. Поэтому мы готовились к матчу с большим энтузиазмом, мы очень хотим выйти сюда и одержать победу", — сказал Артета на пресс-конференции.

- "Арсенал" проиграл 53% своих матчей против "Баварии" (8/15), и хуже этот показатель у "канониров" только против "Барселоны" (67%, 6/9, минимум 5 матчей).

- "Арсенал" одержал 14 побед подряд на общем этапа Лиги Чемпионов, включая 3:1 против "Баварии" в ноябре 2025.

- В 23 последних матчах Лиги Чемпионов "Бавария" лишь однажды уступила с разницей более чем в один гол — как раз "Арсеналу" (3:1).

- В том матче "Бавария" нанесла только восемь ударов, совершила 14 касаний мяча в чужой штрафной и продемонстрировала xG в 0.65. Эти были худшие показатели мюнхенцев в Лиге Чемпионов за все время работы с Венсаном Компани.

- "Бавария" проиграла лишь один из семи последних домашних матчей Лиги Чемпионов против "Арсенала" (5 побед, 1 ничья).

- "Арсенал" (20.7%) и "Бавария" (15.2%) являются двумя фаворитами суперкомпьютера Opta на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

- Нападающий "Баварии" Харри Кейн забил 15 голов в своих 22 матчах против "Арсенала" за карьеру.

- Вингер "Арсенала" Букайо Сака только четыре из своих 14 голов в Лиге Чемпионов забил на выездах.

Полузащитник "Арсенала" Мартин Субименди оправился после небольшой травмы, а Пьеро Инкапье может вернуться к уикенду. Вильям Салиба и Христос Цолис по-прежнему недоступны.

Лига Чемпионов. Общий этап. 3-й тур
"Бавария" (Германия) — "Арсенал" (Англия)
Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 22:00





Метки анонс матча, Арсенал, Бавария, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2026 11:00

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  1. v-0987654321 21.10.2026 12:23 # v-0987654321
    Завистливые нищие пенсоишаки вышли

    Ахахахахахаха среди богатых им не дано быть

    можно еще по громче а то вас не слышно

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  2. meshuggah 21.10.2026 12:16 # meshuggah
    Удачи Баварии в борьбе с заднеприводным злом. (2)

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  3. chelsea88 21.10.2026 12:10 # chelsea88
    Удачи Баварии в борьбе с заднеприводным злом.

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  4. dembo 21.10.2026 11:59 # dembo
    Педиксенал

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  5. anabanana94 21.10.2026 11:57 # anabanana94
    Кейн по старой памяти отпетушит гейсенал

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  6. dexter 21.10.2026 11:48 # dexter
    Арсик на классе. Ротетыч в очередной раз покажет, что такое сбалансированный футбол.

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  7. amirhanxter 21.10.2026 11:43 # amirhanxter
    какая же пизда Арсеналу

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  8. gameboy 21.10.2026 11:25 # gameboy
    Опа футбольчик

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  9. closer 21.10.2026 11:02 # closer
    Так же как сегодня отлаженно, получит на клык обоссаножопый вротвыебанный писькорский, так же на клыка возьмут и гг

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