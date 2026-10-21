Мареска: "Фоден — игрок топ-уровня"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска считает, что обладает игроком топ-уровня в лице полузащитника Фила Фодена.

Накануне Фоден своим хет-триком помог "Сити" одержать победу 5:1 над АЕКом в Лиге Чемпионов. В минувший уикенд Фил также отличился против "Ипсвича", забив гол впервые за 10 месяцев.



Начало сезона было омрачено для Фодена повлекшим трехматчевую дисквалификацию удалением против "Манчестер Юнайтед", однако даже тогда Мареска не терял веру в 26-летнего англичанина.



"Я был очень доволен Филом — даже до красной карточки, если честно. Я с первого дня говорю, что считаю его одним из лучших английских игроков. Я знаю, насколько он хорош, и мы просто стараемся помочь ему, потому что он, уверен, поможет нам".



"Мы знаем, что Фил — игрок топ-уровня. В силу различных причин у него были некоторые проблемы в последние два года, но я знаю, что он поможет нам, и знаю, насколько он хорош. Поэтому я хочу, чтобы он остался в своей лучшей форме", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".