Давид Райя хочет поиграть в Ла Лиге

Голкипер "Арсенала" Давид Райя признался, что хочет получить опыт выступлений в Ла Лиге.

Райя перебрался в Англию еще школьником, в возрасте 16 лет, и с тех пор, выступая на родине футбола, Давид вырос в одного из лучших голкиперов в мире.



Дела Райи в "Арсенале" идут прекрасно, Давид уже три сезона подряд удерживает "Золотую перчатку" Премьер-Лиги, однако 31-летний испанец открыт к возвращению на родину до завершения своей карьеры.



"Да, я бы с удовольствием. Я бы с удовольствием попробовал Ла Лигу".



"Пока что я очень счастлив здесь, но мне бы определенно хотелось получить опыт в испанской лиге".



"Думаю, это лига с очень высокой конкуренцией. Возможно, в будущем я смогу поиграть за испанский клуб. Я — испанец, и я бы с удовольствием поиграл там, это точно", — сообщил Райя Marca.