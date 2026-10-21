Давид Райя хочет поиграть в Ла Лиге
Голкипер "Арсенала" Давид Райя признался, что хочет получить опыт выступлений в Ла Лиге.
Райя перебрался в Англию еще школьником, в возрасте 16 лет, и с тех пор, выступая на родине футбола, Давид вырос в одного из лучших голкиперов в мире.
Дела Райи в "Арсенале" идут прекрасно, Давид уже три сезона подряд удерживает "Золотую перчатку" Премьер-Лиги, однако 31-летний испанец открыт к возвращению на родину до завершения своей карьеры.
"Да, я бы с удовольствием. Я бы с удовольствием попробовал Ла Лигу".
"Пока что я очень счастлив здесь, но мне бы определенно хотелось получить опыт в испанской лиге".
"Думаю, это лига с очень высокой конкуренцией. Возможно, в будущем я смогу поиграть за испанский клуб. Я — испанец, и я бы с удовольствием поиграл там, это точно", — сообщил Райя Marca.
21.10.2026 09:00
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Такой шнобель у него как у буратино
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