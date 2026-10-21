Холанд вернется в стартовый состав "Сити" против "Виллы"

Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска подтвердил, что нападающий Эрлинг Холанд вернется в стартовый состав на матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в ближайшую субботу.

Холанд явным образом хромал после победы 3:2 над "Ипсвичем" в минувшую субботу, поэтому накануне вечером против АЕКа Мареска предоставил Эрлингу передышку.



"Сити" без особых проблем справился с АЕКом, одержав победу 5:1, поэтому Холанду даже не пришлось выходить на замену. Это позволит Эрлингу сэкономить силы на выезд в Бирмингем.



"Он готов выходить в стартовом составе. У нас было пять или шесть игроков, которые были готовы сыграть с первых минут сегодня, но они получили отдых, чему я рад", — цитирует Мареску Sky Sports.