Эшли Янг предостерег "Юнайтед" от приглашения Конте

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг предостерег "красных дьяволов" от приглашения тренера Антонио Конте.

Конте считается одним из фаворитов на замену нынешнему наставнику "Юнайтед" Майклу Кэррику, который оказался под огромным давлением после неудачного старта сезона.



Однако Янг, поигравший у Конте в "Интере", предупреждает, что игроки "Юнайтед" не будут довольны обилием бега, скучными тренировкам и долгими командными собраниями.



"Было много разговоров о показателях "Манчестер Юнайтед" по бегу. Если они не начнут бегать, и придет Антонио Конте, это будет катастрофа".



"Он выдвигает свою кандидатуру. Я не уверен, что игроки "Манчестер Юнайтед" будут счастливы, если это случится. Думаю, вы видели это, когда он пришел в "Тоттенхэм".



"Перед переходом в "Интер" я задавался вопросом: "Какой он?" Я поговорил со многими игроками "Тоттенхэма" и игроками "Челси", и они сказали: "Ты будешь много бегать, твоя физическая форма будет лучше, чем когда-либо".



"Но знаете что? Думаю, это было одной из причин, почему я смог продлить свою карьеру так долго, хотя это и было безумием".



"Часто тренировочные занятия 11 на 11 были немного скучными. Собрания были долгими. Например, после поражения мы могли провести собрание, на время которого останавливалось буквально все".



"Вы могли провести там три-четыре часа. Думаю, это одна из причин, почему он нигде не задержался надолго. Он испытывает нервы людей — не только игроков, но и руководства, владельцев, и люди злятся на него", — цитирует Янга Daily Mail.