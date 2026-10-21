Ираола: "Дела Нгумоа идут отлично"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола выступил с похвалой в адрес своего вингера Рио Нгумоа после победы над испанским "Вильярреалом".

Накануне Нгумоа в возрасте 18 лет и 52 дней стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим или ассистировавшим за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов.



Нгумоа отметился сразу двумя результативными передачами, что помогло "Ливерпулю" одержать волевую победу со счетом 4:3. Теперь Ираола хочет, чтобы Рио продолжал в том же духе.



"Я очень доволен его настроем, потому что он старается улучшить вещи, которые, как мы думаем, ему нужно улучшить. Он хочет добавить больше вещей своей игре".



"Он много менял фланги, он много играл справа. В последнее время ему очень комфортно там, и он наносит удары с левой ноги. Он пока не забил, но он выходит на опасные позиции, и если он добавит маленькие детали своей игре, он станет еще лучше".



"Хорошая вещь насчет Рио в том, что ему все еще 18, он пока не является сформировавшимся игроком и, к счастью, может добавить некоторые вещи. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Он не всегда будет играть таким образом, у него будут взлеты и падения в процессе. Но я доволен его настроем и думаю, его дела идут отлично".



"Думаю, он очень хорошо провел второй тайм предыдущего матча, против "Брентфорда". Сегодня был непростой матч для него, потому что ему приходилось отрабатывать в обороне, а их левый защитник много подключался в атаку".



"Но в атаке был момент, когда его было очень сложно остановить. Если мы создаем для Рио ситуации один на один, когда он может проникнуть в чужую штрафную, обычно он это делает и создает вещи, как его результативная передача на Алексиса".



"Это была славная комбинация. Он мог упасть и заработать пенальти, но он решил продолжить игру, и это было отличное решение", — цитирует Ираолу Liverpool Echo.