"Ливерпуль" победил "Вильярреал", отыграв дефицит в два гола

Алексис Макаллистер Отыграв дефицит в два гола, "Ливерпуль" одержал победу 4:3 над испанским "Вильярреалом" в домашнем матче общего этапа Лиги Чемпионов.

В старте у "красных" произошло шесть изменений по сравнению с выездом к "Брентфорду". Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Костас Цимикас, Трей Ньони и Льюис Кумас.

Хозяева начали матч с пропущенного гола на четвертой минуте. Жорж Микаутадзе завладел мячом, неудачно отброшенным Виргилом Ван Дейком головой назад, и низом поразил ворота — 0:1.

"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но, так ничего толком не создав, на 29-й минуте еще раз провалился в обороне. Серхи Кардона выскочил один на один по центру и хладнокровно направил мяч в ворота мимо Алиссона — 0:2.

Спустя семь минут "красные" отыграли один гол. Цимикас подал угловой, а Алексис Макаллистер, находясь спиной к воротам, классно пробил головой — 1:2.

Когда до перерыва оставались считанные секунды, счет стал равным. Рио Нгумоа выполнил подачу к дальней штанге, где Кардона непостижимым образом пропустил мяч на Рональда Араухо, и тот головой вколотил снаряд в сетку — 2:2.

Во втором тайме "Ливерпуль" принялся искать свой третий гол, и на 65-й минуте этот натиск принес свои плоды. Нгумоа прострелил с правого края штрафной к воротам, а Макаллистер пробил с отскоком от перекладины — 3:2.

А спустя три минуты хозяева сделали счет комфортным. Вышедший на замену Флориан Вирц получил мяч на левом краю штрафной с фланга от Коди Гакпо, подработал снаряд и пробил — 4:2.

В концовке игра успокоилась, но "красные" расслабились слишком рано. На 87-й минуте Тани Олувасейи пробил ногой по летящему мячу с границы вратарской площади после подачи партнера — 4:3. На нечто большее гостей не хватило.

"Вильярреал" получил хорошую фору в начале матча, однако удержать свое преимущество не смог. "Ливерпуль" не растерялся, сумев отыграться и набрать три очка.

"Ливерпуль" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) — 4:3 (2:2)

Голы: Макаллистер 36, 65, Араухо 45, Вирц 68 — Микаутадзе 4, Кардона 29, Олувасейи 87.

"Ливерпуль": Алиссон, Араухо (Вирц 45), Ван Дейк, Жаке (Гомес 74), Цимикас, Ньони (Макконнелл 81), Гравенберх, Нгумоа (Барколя 74), Макаллистер, Гакпо, Кумас (Исак 66).

"Вильярреал": Гулачи, Моуриньо, Наварро, Вейга, Кардона, Салиба (Олувасейи 45), Гейе, Бьюкенен (Фриман 60), Комесанья (Морено 78), Молейро (Фойт 54), Микаутадзе (Перес 60).

Предупреждения: Молейро, Моуриньо.





Метки Вильярреал, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2026 23:55

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  1. v-0987654321 21.10.2026 00:12 # v-0987654321
    Элита Богатые Гранды

    ЛФК 4 гола

    МС 5 голов

    ПСЖ 4 гола

    Нищие пенсоИшаки с обвисшими ибалами на стороне сасут

    Ахахахахаха

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  2. dexter 21.10.2026 00:09 # dexter
    Не перестаю кекать, как там Джамал и его ЗМ?)

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  3. lovrentiy 21.10.2026 00:01 # lovrentiy
    Весёлый по-ходу матч, жаль не посмотрел.

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  4. moneycity 21.10.2026 00:01 # moneycity
    Нужно быть наглухо отбитым дауном, чтобы в такой день смотреть ЛГБТпуль, а не ПСЖ - Барса

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  5. electric 21.10.2026 00:00 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!

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  6. brown-ale 21.10.2026 00:00 # brown-ale
    Ого, Вирц восстал из мертвых.

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  7. dexter 20.10.2026 23:59 # dexter
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ! Квадратный ишак на любимом страпоне!

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  8. nishanbaev 20.10.2026 23:59 # nishanbaev
    Противники нового формата, вам матч понравился? Хуесосы лицемерные))

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  9. v-0987654321 20.10.2026 23:58 # v-0987654321
    Нищие пенсоишаки на стороне с обвисшими ибалами

    Ахахахаха

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  10. nishanbaev 20.10.2026 23:57 # nishanbaev
    Три палке колбасе оруу

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