"Ливерпуль" победил "Вильярреал", отыграв дефицит в два гола

Отыграв дефицит в два гола, "Ливерпуль" одержал победу 4:3 над испанским "Вильярреалом" в домашнем матче общего этапа Лиги Чемпионов.

В старте у "красных" произошло шесть изменений по сравнению с выездом к "Брентфорду". Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Костас Цимикас, Трей Ньони и Льюис Кумас.



Хозяева начали матч с пропущенного гола на четвертой минуте. Жорж Микаутадзе завладел мячом, неудачно отброшенным Виргилом Ван Дейком головой назад, и низом поразил ворота — 0:1.



"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но, так ничего толком не создав, на 29-й минуте еще раз провалился в обороне. Серхи Кардона выскочил один на один по центру и хладнокровно направил мяч в ворота мимо Алиссона — 0:2.



Спустя семь минут "красные" отыграли один гол. Цимикас подал угловой, а Алексис Макаллистер, находясь спиной к воротам, классно пробил головой — 1:2.



Когда до перерыва оставались считанные секунды, счет стал равным. Рио Нгумоа выполнил подачу к дальней штанге, где Кардона непостижимым образом пропустил мяч на Рональда Араухо, и тот головой вколотил снаряд в сетку — 2:2.



Во втором тайме "Ливерпуль" принялся искать свой третий гол, и на 65-й минуте этот натиск принес свои плоды. Нгумоа прострелил с правого края штрафной к воротам, а Макаллистер пробил с отскоком от перекладины — 3:2.



А спустя три минуты хозяева сделали счет комфортным. Вышедший на замену Флориан Вирц получил мяч на левом краю штрафной с фланга от Коди Гакпо, подработал снаряд и пробил — 4:2.



В концовке игра успокоилась, но "красные" расслабились слишком рано. На 87-й минуте Тани Олувасейи пробил ногой по летящему мячу с границы вратарской площади после подачи партнера — 4:3. На нечто большее гостей не хватило.



"Вильярреал" получил хорошую фору в начале матча, однако удержать свое преимущество не смог. "Ливерпуль" не растерялся, сумев отыграться и набрать три очка.



"Ливерпуль" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) — 4:3 (2:2)



Голы: Макаллистер 36, 65, Араухо 45, Вирц 68 — Микаутадзе 4, Кардона 29, Олувасейи 87.



"Ливерпуль": Алиссон, Араухо (Вирц 45), Ван Дейк, Жаке (Гомес 74), Цимикас, Ньони (Макконнелл 81), Гравенберх, Нгумоа (Барколя 74), Макаллистер, Гакпо, Кумас (Исак 66).



"Вильярреал": Гулачи, Моуриньо, Наварро, Вейга, Кардона, Салиба (Олувасейи 45), Гейе, Бьюкенен (Фриман 60), Комесанья (Морено 78), Молейро (Фойт 54), Микаутадзе (Перес 60).



Предупреждения: Молейро, Моуриньо.