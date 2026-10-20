"Сити" разгромил АЕК благодаря хет-трику Фодена

Хет-трик Фила Фодена помог "Манчестер Сити" разгромить греческий АЕК в Лиге Чемпионов со счетом 5:1.

Наставник "горожан" Энцо Мареска произвел сразу восемь перестановок в стартовом составе относительно уикенда. На острие расположился Флойд Самба, благодаря чему Эрлинг Холанд получил передышку.



"Сити" сразу же принялся подвергать соперника давлению, и, несмотря на отсутствие явных моментов, на 12-й минуте АЕК дрогнул. Энцо Фернандес со штрафного направил мяч в перекладину, а Эллиот Андерсон сыграл на добивании — 1:0.



Хозяева доминировали и на 34-й минуте закономерно развили свое преимущество. Рико Льюис сделал передачу назад практически от лицевой линии, а Фил Фоден подработал мяч и вторым касанием поразил ворота — 2:0.



Второй тайм начался неожиданно. Ставрос Пилиос свободно вышел на удар по левому краю штрафной и низом пробил в дальний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы — 2:1.



АЕК вдруг оживился, но на 57-й минуте разница в счете вновь стала комфортной для "Сити". Райан Шерки технично убрал мяч под себя в штрафной, а затем поразил нижний угол ворот — 3:1.



На 65-й минуте еще раз сработала связка Льюиса и Фодена. Рико сделал скидку в касание после длинного заброса, а Фил переправил мяч в ворота — 4:1.



На 76-й минуте Фоден оформил хет-трик, завершив быструю комбинацию своей команды. Фил поразил пустые ворота, замкнув прострел Райана Макайду с правого края штрафной — 5:1.



Преимущество "Сити" в классе оказалось слишком большим, поэтому никакой борьбы не получилось, даже когда АЕК внезапно забил свой гол в начале второго тайма.



"Манчестер Сити" (Англия) — АЕК (Греция) — 5:1 (2:0)



Голы: Андерсон 12, Фоден 34, 65, 76 Шерки 57 — Пилиос 52.



"Манчестер Сити": Доннарумма, Льюис, Хусанов, Диаш (Брейтуэйт 83), Гвардиол (Рейс 72), Андерсон, Фернандес (Аит-Нури 72), Аллан, Шерки, Фоден, Самба (Макайду 62).



АЕК: Бриньоли, Рота, Мукуди, Релваш, Пилиос, Маер, Арриага (Гачинович 83), Марин (Койта 45), Мариу (Зубков 63), Варга (Зини 45), Йович (Виталис 83).



Предупреждение: Гвардиол.