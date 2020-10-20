Тен Хаг: "Юнайтед" не сдержал свои обещания"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что руководство "Юнайтед" не сдержало обещания, которые он получил.

Летом 2024 казалось, что "Юнайтед" попрощается с Тен Хагом. "Красные дьяволы" не делали секрета из переговоров с другими тренерами.



В конце концов Тен Хаг уладил свои разногласия с боссами "Юнайтед" и заключил новый контракт, однако Эрик не получил того, что ему было обещано. Например, клуб продал полузащитника Скотта Мактоминея в "Наполи" против его воли.



"Я бы не стал продолжать, если бы у меня оставался только один год по контракту. Поэтому я сказал: "Мне нужен еще один год, и мы должны работать сообща". Они обещали мне преданность, они обещали мне поддержку, они обещали наладить связь и обещали, что мы будем на одной волне. Мы обсудили разногласия. Но обещания, которые были даны, они не сдержали. Поэтому я и был расстроен".



"На Ибице мы договорились. Я сказал: "Продажи Скотта Мактоминея не будет". Мы должны были совпадать во взглядах насчет трансферного окна. Я привел аргумент, причину: у нас недостаточно голевых навыков, а Скотт обладает голевыми навыками и отличным настроем. "Юнайтед" у него в крови. И когда они подняли эту тему, я решительно сказал "нет". В конце концов они продали его. Я, разумеется, был очень растерян и расстроен", — поведал Тен Хаг The Athletic.