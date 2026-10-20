Эмилиано Мартинес пропустит 45-60 дней

Стали известны более точные сроки по возвращению голкипера "Челси" Эмилиано Мартинеса в строй.

Напомним, победа 0:2 над "Эвертоном" в минувшую субботу оказалась омрачены для "Челси" потерей Мартинеса, который получил перелом челюсти и перенес операцию.



В своем заявлени, опубликованном в социальной сети, Мартинес пообещал вернуться через "несколько недель", но теперь насчет этого появилась более точная информация.



Как сообщает Evening Standard со ссылкой на источники на родине Мартинеса в Аргентине, отсутствие 34-летнего голкипера продлится от 45 до 60 дней.



Таким образом, Мартинес не поможет своей сборной в следующий международный перерыв и пропустит целый ряд матчей "Челси", в том числе ближайшие три: против "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".