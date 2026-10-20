Фабрегас отказался комментировать слухи насчет "Юнайтед"

Главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас отказался комментировать слухи насчет своего перехода в "Манчестер Юнайтед".

Желтая пресса считает Фабрегаса одним из кандидатов на замену нынешнему наставнику "Юнайтед" Майклу Кэррику, который находится под огромным давлением.



В 2024 год Фабрегас помог "Комо" вернуться в Серию А после 21-летнего перерыва, а в этом сезоне итальянский клуб впервые в своей истории выступает в еврокубках.



Однако в преддверии домашнего матча Лиги Чемпионов против "Юнайтед" Фабрегас дал понять, что слишком уважает соперника.



"Как вы можете понять, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я думаю, это не очень хороший вопрос".



"Я не думаю, что этот вопрос проявляет достаточно уважения к отличному футболисту и тренеру, коим является Майклу Кэррик, который возглавляет столь замечательную команду, как "Манчестер Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" — клуб с историей, который я знаю очень, очень хорошо. Завтра будет матч двух команд, которые будут соревноваться друг с другом".



"Мы с большим уважением относимся к тому, кто они такие и что они делают, потому что у них невероятные игроки и хороший персонал".



"Я очень хорошо знаю Стива Холланда, потому что я годами работал с ним в "Челси", и мне известно, что Майкл был действительно хорош в предыдущих клубах".



"Он очень хорошо потрудился в прошлом сезоне, вернув "Манчестер Юнайтед" в Лигу Чемпионов, где им и положено быть. Это произошло впервые за много лет, так что не все так плохо".



"Принять их впервые в нашей истории — это большая честь", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.