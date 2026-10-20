Левый защитник "Астон Виллы" Аарон Ван-Биссака пропустит минимум три недели с травмой задней поверхности бедра.

Ван-Биссака был вынужденно заменен во втором тайме победного для "Виллы" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую субботу (0:1).



Как стало известно The Athletic, Ван-Биссака уже прошел углубленное обследование, и минимум три недели "Вилле" придется обходиться без 28-летнего игрока сборной ДР Конго.



В остатке упомянутого матча с "Ньюкаслом" левый фланг "Виллы" закрывал номинальный центральный защитник Тайрон Мингс, поскольку Ян Матсен и Маттео Руджери в данный момент также травмированы.



Таким образом, Ван Биссака, вероятно, вернется уже после международного перерыва, до которого "Вилла" сыграет против "Викинга" и "Барселоны" в Лиге Чемпионов, против "Манчестер Сити", "Фулхэма" и "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге, а также против "Борнмута" в Кубке Лиги.