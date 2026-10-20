Тен Хаг: "Уволить Кэррика — не решение"

Бывший рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предостерег "красных дьяволов" насчет увольнения Майкла Кэррик.

Кэррик, нынешний наставник "Юнайтед", оказался под серьезным давлением из-за неудачного старта нового сезона.



И хотя в прошлом сезоне увольнение Рубена Аморима помогло "Юнайтед" преобразиться, Тен Хаг уверен, что на сей раз это не сработает, и уход Кэррика не решит проблемы "дьяволов".



"Уволить его — это не решение. На 100 процентов нет. Фанаты будут требовать этого, если результаты не улучшаются, и это идет изнутри, идет от эмоций. Но вам нужно принимать рациональные решения. В "Мидлсбро" и в прошлом сезоне он показал хорошие тренерские навыки. Поэтому пускай занимается своим делом. Думаю, у него хороший штаб".



"Я наслаждался каждой минутой в "Манчестер Юнайтед", у меня остались столь замечательные воспоминания. Я ощущаю привязанность и являюсь фанатом. У клуба удивительная армия фанатов, они всегда были уважительны со мной".



"Я правда хочу, чтобы "Юнайтед" побеждал. Я желаю им снова стать успешными. Я хочу, чтобы клуб вернулся туда, где однажды был".



"Руководителям нужна компетенция, нужна правильная стратегия. В чем ваша индивидуальность? Каковы ваши рабочие методы? Вам нужны правильные структуру и качественные люди. Затем вам нужно время", — сообщил Тен Хаг The Athletic.