"Арсенал" задумывается о покупке Тресольди

"Арсенал" задумывается о приобретении нападающего бельгийского "Брюгге" Николо Тресольди в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Арсеналу" так и не удалось обзавестись нападающим топ-уровня, а сделать это в январе едва ли будет проще.



Однако "Арсенал" по-прежнему ищет усиление в эту зону, особенно учитывая желание Виктора Дьекереша покинуть клуб в январе.



По информации The Sun, решением для "Арсенала" может стать Тресольди, который впечатляющим образом начал новый сезон, забив девять голов в 12 матчах за "Брюгге" во всех соревнованиях.



Четыре из девяти голов Тресольди пришлись на Лигу Чемпионов, где 22-летнему немцу с аргентинскими корнями удалось огорчить "Астон Виллу" в первом туре общего этапа, а затем сделать хет-трик против "Интера".



"Арсенал" состоит в хороших отношениях с "Брюгге", откуда только минувшим летом на "Эмирейтс" прибыл вингер Христос Цолис за 35 миллионов фунтов.



Однако Тресольди не достанется "Арсеналу" без борьбы. Среди прочих претендентов на Николо значится "Милан", фанатом которого игрок является с детства.