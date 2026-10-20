Тен Хаг назвал пять игроков, которых хотел привести в "Юнайтед"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал пять игроков, которых он пытался привести в клуб с "Олд Траффорд".

Когда Тен Хаг только возглавил "Юнайтед", он сказал клубу о своем желании подписать центрального защитника, полузащитника и нападающего, и приоритетной целью Эрика в центре поля был его соотечественник Френки Де Йонг из "Барселоны".



"Все думают, что тренер ведет переговоры и что я участвовал в финансовых вопросах, но этого никогда не было. Конечно, я старался изо всех сил, я назначал встречи с ним (Де Йонгом). Ричард (Арнольд) и Джон (Мерто) тоже участвовали, уговаривая его перейти".



"Он мог быть очень важен при создании команды — не только в том году, но и на будущее. Но мы не осуществили это", — сообщил Тен Хаг The Athletic.



Отчаявшись заполучить Де Йонга, Тен Хаг переключился на Деклана Райса.



"Проблема была в том, что "Вест Хэм" не хотел его отпускать. Я думал, мы могли сделать больше, чтобы проверить это. Мы были на одной волне, мы старались, но я не знаю, как проходил процесс. Суть в том, что в "Юнайтед" вам нужны выдающиеся игроки", — заявил Тен Хаг.



А целью номер один впереди для Тен Хага был Харри Кейн, тогда представлявший "Тоттенхэм".



"Я сказал им (боссам МЮ): "Я хочу только одного игрока — и вы знаете, кто это". Я сражался ради этого. Я слышал, он был очень открыт к переходу, но я никогда не разговаривал с ним лично".



"Я не знаю, как проходил процесс принятия решения. Они пришли к решению. Я не знаю, что там было с финансами", — поведал Тен Хаг.



Помимо Кейна, в нападение "Юнайтед" рассматривал Данни Уэлбека и Брайана Бробби.



"У нас был контакт (с Уэлбеком). Контактировал не я, часто это делал Даррен (Флетчер). И он был очень заинтересован".



"Мы не сразу поладили (с Бробби). Затем мы убедили его, но мы опоздали — он уже был в процессе переговоров с другими", — добавил Тен Хаг.