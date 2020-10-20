Тен Хаг: "Роналду подвел меня и подвел "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что нападающий Криштиану Роналду подвел его и команду.

Роналду вернулся в "Юнайтед" в 2021 году, а летом 2022 на тренерский мостик "красных дьяволов" заступил Тен Хаг, при котором Криштиану лишь забил три гола в 16 матчах.



По словам Тен Хага, их отношения не сложились, потому что португалец, которому тогда было 36 лет, не хотел напрягаться ни в тренировках, ни в матчах.



"Он подвел команду, и он подвел меня, потому что он был в наших планах. Я вылетел в Португалию, чтобы поговорить с ним перед тем, как я возглавил "Юнайтед".



"Разумеется, он один из лучших в футбольной истории. Я очень его уважал. Но в то время я был тренером, я должен был поступать рационально и доверять игрокам, которые производили на меня впечатление".



"Я много раз говорил ему: "Ронни, каждый хочет работать над тем, чтобы ты оказывался в правильном положении, но если ты не сможешь доставлять себя в штрафную, ты не сможешь забивать". Он был не в состоянии делать это".



"Было бы неправильно обвинять меня, будто бы я ожидал от него прессинга, и это изматывало его. Он не мог этого делать. Он не бегал ни при владении мячом, ни без мяча. Причина этого в том, что он не не был готов".



"Каждая команда должна уметь принять игрока топ-уровня, но игрок топ-уровня должен работать на команду".



"Он говорил игрокам: "Поберегите свои ноги на тренировках". Я понимаю это, когда ты в своей лучшей форме. Тогда ты можешь поберечь свои ноги на тренировках. Но сперва ты должен тренироваться, чтобы вывести свою физическую форму на правильный уровень", — сообщил Тен Хаг The Athletic.