Анонс матча "Ливерпуль" — "Вильярреал"
Во вторник, 20 октября, "Ливерпуль" проведет свой третий матч на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв дома против испанского "Вильярреала".
Стартовав в Лиге Чемпионов с победы 2:1 над "Атлетико", на прошлой неделе "Ливерпуль" одолел на выезде ЛАСК со счетом 3:6.
Три пропущенных в Линце гола не должны вводить заблуждение, потому что в начале второго тайма "Ливерпуль" вел 0:4, а игра была фактически сделана.
"Вильярреал" заметно буксует на старте нового сезона и сейчас занимает в Ла Лиге только 12-е место, набрав девять очков из 27 возможных.
- Эти две команда встречались в полуфинале Лиги Чемпионов сезона 2021/22, когда "Ливерпуль" взял верх по сумме двух матчей со счетом 5:2.
- Свою единственную победу над "Ливерпулем" "Вильярреал" одержал во время первой официальной встречи этих двух команд — 1:0 в полуфинале Лиги Европы в апреле 2016.
- Обе команды пропустили по четыре гола в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, но "Ливерпуль" забил восемь, а "Вильярреал" — пять.
- "Ливерпуль выиграл 15 из 16 последних домашних матчей на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов.
- "Ливерпуль" выиграл все пять последних матчей Лиги Чемпионов против испанских команд.
- "Вильярреал" еще никогда не побеждал английские команды в Лиге Чемпионов (6 ничьих, 10 поражений).
- "Вильярреал" проиграл все шесть своих последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, включая поражение 2:0 на "Энфилде" в апреле 2022.
Выезд к "Брентфорду" в минувший уикенд обернулся для "Ливерпуля" травмами Джереми Фримпонга и Доминика Собослаи, Также в лазарете остаются Джованни Леони, Конор Брэдли и Уго Экитике. Ватару Эндо и Федерико Кьеза на Лигу Чемпионов не заявлены.
Лига Чемпионов. Общий этап. 3-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Вильярреал" (Испания)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00
20.10.2026 15:00
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Эрик тен Хаг в интервью для The Athletic жестко прошелся по Криштиану Роналду:
− Он подвел команду и подвел меня, потому что он входил в наши планы. Перед тем как прийти в «Юнайтед», я летал в Португалию, чтобы поговорить с ним о том, к чему я стремлюсь. Очевидно, Криштиану один из величайших футболистов в истории. Я очень уважал его. Но в тот момент я как тренер должен был принять рациональное решение и сохранить в команде игроков, которыми восхищаюсь
Роналду пропускал тренировки, а когда приходил на них, то бегал недостаточно. Я прямо говорил ему об этом. Я много раз повторял: «Ронни, все хотят работать на тебя, чтобы ты оказывался на нужных позициях. Но если ты не можешь добраться до штрафной, то не сможешь забивать». Он был не в состоянии это сделать
Неверно утверждать, что я требовал от него прессинговать и что из-за этого он выдыхался. Он просто не мог добраться до нужной позиции. Он не бегал ни с мячом, ни без мяча. Причина была в том, что он не готовил себя должным образом. Каждая команда топ-уровня должна создавать условия для своей главной звезды, но и сама звезда должна работать на команду
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в моряки идут только нищие.с недостаточным количеством анальных извилин в мозгу.
(с) тимати-мэтью ховард
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Крик нищих пенсоишаков не слышно
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сегодня все пенсы за Вильярреал, потому что они тоже жёлтые
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Любимое противостояние шлюша-лфц
Помянем
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С возвращением Жозе Моуриньо на должность главного тренера "Реала" ситуация Трента ничуть не улучшилась. 28-летний англичанин стал проигрывать конкуренцию на своей основной позиции номинальному полузащитнику Федерико Вальверде.
Источник: https://fapl.ru/posts/125157/?c=1
хахахах арююююююю
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вывеска уровня лиги европы.looking for.в лучшем случае.
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