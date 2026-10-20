Анонс матча "Ливерпуль" — "Вильярреал"

Во вторник, 20 октября, "Ливерпуль" проведет свой третий матч на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв дома против испанского "Вильярреала".

Стартовав в Лиге Чемпионов с победы 2:1 над "Атлетико", на прошлой неделе "Ливерпуль" одолел на выезде ЛАСК со счетом 3:6.



Три пропущенных в Линце гола не должны вводить заблуждение, потому что в начале второго тайма "Ливерпуль" вел 0:4, а игра была фактически сделана.



"Вильярреал" заметно буксует на старте нового сезона и сейчас занимает в Ла Лиге только 12-е место, набрав девять очков из 27 возможных.



- Эти две команда встречались в полуфинале Лиги Чемпионов сезона 2021/22, когда "Ливерпуль" взял верх по сумме двух матчей со счетом 5:2.



- Свою единственную победу над "Ливерпулем" "Вильярреал" одержал во время первой официальной встречи этих двух команд — 1:0 в полуфинале Лиги Европы в апреле 2016.



- Обе команды пропустили по четыре гола в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, но "Ливерпуль" забил восемь, а "Вильярреал" — пять.



- "Ливерпуль выиграл 15 из 16 последних домашних матчей на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов.



- "Ливерпуль" выиграл все пять последних матчей Лиги Чемпионов против испанских команд.



- "Вильярреал" еще никогда не побеждал английские команды в Лиге Чемпионов (6 ничьих, 10 поражений).



- "Вильярреал" проиграл все шесть своих последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, включая поражение 2:0 на "Энфилде" в апреле 2022.



Выезд к "Брентфорду" в минувший уикенд обернулся для "Ливерпуля" травмами Джереми Фримпонга и Доминика Собослаи, Также в лазарете остаются Джованни Леони, Конор Брэдли и Уго Экитике. Ватару Эндо и Федерико Кьеза на Лигу Чемпионов не заявлены.



Лига Чемпионов. Общий этап. 3-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Вильярреал" (Испания)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00