Инкапье возобновил тренировки
Защитник "Арсенала" Пьеро Инкапье возобновил тренировки после травмы лодыжки.
Инкапье повредил свою лодыжку на тренировке после победы 2:1 над "Лидсом" 10 октября. Существовали опасения, что Пьеро пропустит несколько недель.
Однако Инкапье поправился быстрее и был замечен на открытой тренировке "Арсенала" перед выездом в Мюнхен на матч Лиги Чемпионов против "Баварии", сообщает Sky Sports.
Поскольку полузащитник Мартин Субименди, аналогичным образом получивший повреждение на тренировке после "Лидса", также вернулся в строй, в лазарете "Арсенала" остались только Вильям Салиба и Христос Цолис.
20.10.2026 14:00
Просмотров: 222
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: