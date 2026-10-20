Защитник "Арсенала" Пьеро Инкапье возобновил тренировки после травмы лодыжки.

Инкапье повредил свою лодыжку на тренировке после победы 2:1 над "Лидсом" 10 октября. Существовали опасения, что Пьеро пропустит несколько недель.



Однако Инкапье поправился быстрее и был замечен на открытой тренировке "Арсенала" перед выездом в Мюнхен на матч Лиги Чемпионов против "Баварии", сообщает Sky Sports.



Поскольку полузащитник Мартин Субименди, аналогичным образом получивший повреждение на тренировке после "Лидса", также вернулся в строй, в лазарете "Арсенала" остались только Вильям Салиба и Христос Цолис.