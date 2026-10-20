Хаманн считает, что у Вирца нет будущего в "Ливерпуле"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что у плеймейкера Флориана Вирца нет будущего в мерсисайдском клубе.

Летом 2025 "Ливерпуль" заплатил рекордные на тот момент для своего клуба 116 миллионов фунтов за Вирца, однако Флориан до сих пор не освоился в Премьер-Лиге.



Форма Вирца на старте нового сезона окончательно убедила Хаманна, что его соотечественник не добьется успеха в "Ливерпуле".



"Что касается Вирца и его времени в футболке "Ливерпуля", то это было тяжело. Я хотел посмотреть, сможет ли Ираола заставить его играть в свою лучшую игру".



"Когда тренер приходил, он сказал, что Вирц будет играть на позиции 10-го номера, но его игра не улучшилась относительно прошлого сезона".



"Я знаю, насколько он талантлив и на что он способен, но я думаю, он полностью утратил веру в свои способности. Думаю, он уже не верит, что сможет заиграть в Премьер-Лиге. Я не представляю, что это случится с Вирцем в "Ливерпуле", — цитирует Хаманна Givemesport.